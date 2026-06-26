Alto mando militar de EU llega a Venezuela para supervisar tareas de rescate por sismo

Un general del Comando Sur (Southcom) de Estados Unidos llegó ayer a Caracas para supervisar el apoyo que Washington brinda a Venezuela tras el doble sismo que ha dejado, al menos, 235 muertos, informó el ejército estadounidense.

El mayor general de los Marines Kevin J. Jarrard, máximo representante del Comando Sur en territorio venezolano, trabaja de manera coordinada con las autoridades para planear, coordinar y dirigir las operaciones militares estadounidenses enfocadas en salvar vidas y brindar asistencia humanitaria en las zonas afectadas, de acuerdo con un comunicado oficial.

Comando Sur coordina apoyo en zonas afectadas

El Comando Sur precisó que comenzó sus operaciones en el país sudamericano después de que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez solicitó formalmente apoyo a Estados Unidos tras los terremotos registrados el miércoles.

Desastre en Caracas tras los terremotos. REUTERS

En el comunicado también se difundió una fotografía en la que aparentemente representantes venezolanos reciben al general Kevin J. Jarrard en un sitio que no fue especificado.

Las fuerzas estadounidenses utilizarán aviones y helicópteros para realizar transporte especializado, apoyar la evaluación de daños y facilitar el traslado de ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas.

Previamente, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que movilizó de inmediato al Departamento de Defensa, por instrucciones del presidente Donald Trump, para colaborar con el Departamento de Estado en las labores de apoyo al pueblo venezolano.

Continúa la llegada de ayuda internacional

A Venezuela también arribaron 188 rescatistas de El Salvador, además de equipos de socorro enviados por México, de acuerdo con información difundida en la red social X por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La cadena TeleSur informó sobre la llegada de insumos y rescatistas procedentes de Chile, mientras que el canal VTV reportó el arribo de 80 rescatistas de Suiza, quienes transportaron 18 toneladas de ayuda humanitaria hasta la Base Aérea El Libertador, ubicada en el estado de Aragua.

De acuerdo con el más reciente balance del ministro de Salud, Carlos Alvarado, los terremotos dejaron al menos 235 personas fallecidas. La zona más afectada fue el estado de La Guaira, donde continúan las labores de rescate con maquinaria pesada, mientras persisten afectaciones en el suministro eléctrico y el principal aeropuerto de Caracas permanece cerrado debido a los daños ocasionados por el desastre.

*mcam