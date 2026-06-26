OIEA plantea inspecciones “muy avanzadas” al programa nuclear de Irán

En Irán será necesario establecer un sistema de verificación “muy avanzado” una vez que concluya la guerra para garantizar que el país no desarrolle armas nucleares, declaró este viernes el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Las declaraciones del funcionario se producen en el contexto de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz duradero, en el que uno de los temas centrales es el programa nuclear iraní.

OIEA busca garantizar que no se desarrollen armas nucleares en Irán

"El objetivo de este acuerdo es garantizar que no haya ningún desarrollo de armas nucleares en Irán. El gobierno iraní ha declarado con toda claridad que esa no es su intención", señaló el argentino Rafael Grossi durante una conferencia de prensa en Japón.

Por supuesto, las intenciones no bastan. Tenemos que poner en marcha un sistema de verificación muy avanzado, altamente especializado y técnicamente sólido lo antes posible", agregó.

Grossi también informó que el organismo de vigilancia atómica de las Naciones Unidas “apenas” inició conversaciones con Teherán para definir qué ocurrirá con sus reservas de uranio tras el reciente memorando de entendimiento alcanzado con Washington.

"Se han llevado a cabo conversaciones iniciales. Esperamos que este trabajo pueda acelerarse en las próximas semanas y que las conversaciones técnicas permitan avanzar en una solución verificable", declaró.

Foto: Generada con IA.

Persisten dudas sobre las reservas de uranio de Irán

Antes de los bombardeos de Israel y Estados Unidos de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares de Irán, el OIEA estimaba que la república islámica contaba con 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cuando el nivel requerido para fabricar un arma atómica es de 90%.

Desde entonces, sigue sin conocerse con certeza qué ocurrió con ese material, debido a que Irán rechazó el acceso de los inspectores del OIEA a las instalaciones que fueron bombardeadas.

El acuerdo marco entre Washington y Teherán contempla la posibilidad de diluir las reservas de uranio, aunque Grossi señaló que también existe otra alternativa.

Podría exportarse directamente. Esa opción puede resultar más compleja, pero existen varias alternativas técnicas para tratar este material", explicó.

El gobierno iraní ha negado de manera reiterada que busque desarrollar un arma nuclear, aunque mantiene firme su derecho a impulsar un programa nuclear con fines civiles.

Tras una ley aprobada por el Parlamento iraní, las autoridades suspendieron en 2025 su cooperación con el OIEA. Sin embargo, en septiembre aceptaron nuevamente el ingreso de los inspectores y, desde entonces, se han realizado varias visitas. En junio de 2025, un grupo de especialistas acudió a la central nuclear de Bushehr, aunque no pudo ingresar a las instalaciones que fueron bombardeadas.

Con información de AFP.

*mcam