La epidemia de ébola que sufre la República Democrática del Congo (RD Congo) "avanza de forma exponencial", alertó este viernes Julien Harneis, coordinador principal para el ébola dentro de Naciones Unidas.

"La epidemia de ébola avanza de forma exponencial. En los tres últimos meses, 2.500 personas han muerto, la mayoría de las cuales en los últimos veinte días. La epidemia se expande ampliamente: ya cubre una superficie superior a la de Francia. Su avance supera la rapidez de nuestra respuesta, se intensifica y se expande más rápido que los esfuerzos desplegados en toda la región", declaró Harneis desde Bunia (RD Congo) en una rueda de prensa transmitida en la ciudad suiza de Ginebra.

De esta forma, Budrys reclamó integrar a Ucrania en las estructuras de la OTAN y de la UE, reclamando que debe ser parte del bloque europeo en para 2030.

“El lugar de Ucrania está firmemente dentro de la familia europea, y su camino hacia la integración europea y euroatlántica debe seguir siendo nuestra prioridad estratégica”, subrayó, reiterando que el respaldo a Kiev redunda en la “propia seguridad” y el “futuro de Europa”.

“Nuestra respuesta debe estar a la altura de la escala de la agresión de Rusia”, zanjó el titular de Exteriores del país báltico.

Esta nueva alerta sanitaria por la propagación del ébola se suma a la compleja crisis humanitaria y de seguridad que enfrenta la República Democrática del Congo en sus provincias orientales.

La combinación de desplazamientos masivos de población, el colapso de las infraestructuras de salud y la presencia de grupos armados en la región de Ituri y Kivu del Norte dificulta la llegada de brigadas médicas e insumos, un escenario que, de acuerdo con organismos internacionales, amenaza con desbordar la capacidad de contención en las fronteras vecinas.