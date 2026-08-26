Estados Unidos cancela citas para solicitud de visados en todo el mundo

Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos mencionó que la Administración Trump arrancó la suspensión de las citas para solicitar visados en todas las embajadas y consulados del mundo. Según un portavoz, las citas relacionadas con servicios de visados se modificarán para facilitar dicha capacitación, aunque no se ofrecieron detalles ni calendario específico.

El objetivo sería ayudar a los funcionarios a identificar solicitantes considerados susceptibles de depender de prestaciones públicas estadounidenses y garantizar que las solicitudes de visado se evalúen “de manera exhaustiva y coherente”.

El diario británico Financial Times confirmó que algunos solicitantes de visados de migración que ya tenían entrevistas programadas recibieron correos electrónicos notificando la reprogramación de sus citas. Se les comunicó que más adelante se les informará una nueva fecha. La medida afecta a miles de personas en distintas partes del mundo, incluidas las que esperaban entrevistas en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.

En su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha impulsado una campaña agresiva de deportaciones y una ofensiva contra la inmigración que incluye la revocación de visados y permisos de residencia, así como el rechazo de solicitudes por motivos diversos, entre ellos opiniones políticas y participación en protestas propalestinas contra la ofensiva israelí en Gaza.

Trump sostiene que estas medidas buscan mejorar la seguridad interior. Sin embargo, la medida ha enfrentado reveses en los tribunales. El viernes pasado, un juez estadounidense anuló una política que suspendía la expedición de visados de inmigrante a solicitantes de 75 países, al considerar que excedía las competencias legales del secretario de Estado, Marco Rubio.

El Departamento de Estado anunció además que revocará visas de negocios y turismo de un gran número de extranjeros que solicitaron asilo tras ingresar como visitantes de corta duración.

“Estamos colaborando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, declaró el vocero Tommy Pigott.

Pigott agregó que obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude y es motivo para la revocación.

La Casa Blanca señaló en una publicación en X que “hasta 200 000 visas” podrían verse afectadas, lo que sería la “mayor revocación masiva de visas de la historia”.