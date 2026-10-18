Católicos en el mundo aumentan a mil 422 millones; África supera a Europa en fieles

El número de católicos en el mundo registró un incremento considerable al pasar de mil 406 millones en 2023 a mil 422 millones en 2024, pese a que las vocaciones sacerdotales y religiosas continúan por debajo de los niveles esperados.

De acuerdo con la Agencia Fides, encargada de difundir información sobre la situación de la Iglesia católica y su labor misionera en el mundo, el crecimiento se registró en los cinco continentes.

El informe, presentado con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones, celebrada este domingo 18 de octubre de 2026, señala que la población católica aumentó en 16.7 millones de personas en un año, hasta representar el 17.8 por ciento de la población mundial.

En cuanto al número de sacerdotes, el reporte registró un saldo positivo por primera vez en los últimos cinco años. Actualmente, la Iglesia católica cuenta con 407 mil 421 sacerdotes en el mundo, es decir, 425 más que en la medición anterior.

Según la Agencia Fides, este incremento se debe al crecimiento registrado en África, Asia y América, que compensó las disminuciones observadas en Europa y Oceanía, regiones donde la escasez de sacerdotes representa un desafío desde hace varios años.

Uno de los datos más destacados del informe es que África superó por primera vez a Europa en número de católicos. Mientras el continente europeo registró poco más de 287 millones de fieles, África alcanzó los 288.3 millones.

Por su parte, el continente americano se mantiene como la región con mayor número de católicos, con 678 millones 869 mil personas, equivalentes al 64 por ciento de su población.

El documento también reportó aumentos en el número de misioneros laicos y catequistas. Los primeros suman 463 mil 79 integrantes, mientras que los segundos alcanzan aproximadamente 2.9 millones de personas.

La Iglesia católica también destaca en educación y salud

Además de las cifras relacionadas con sus fieles y personal religioso, el informe de la Agencia Fides da cuenta de la presencia de la Iglesia católica en los ámbitos educativo y asistencial.

De acuerdo con los datos difundidos, la institución cuenta con presencia en 5 mil 397 hospitales y sostiene 75 mil 448 escuelas infantiles, en las que estudian 7 millones 480 mil 373 alumnos.

Asimismo, administra 103 mil 666 escuelas primarias, que atienden a más de 36 millones de estudiantes en distintas partes del mundo.