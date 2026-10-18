“Cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia; todos sentimos vergüenza”: Macrón

El presidente Emmanuel Macron hizo un llamado a la calma el domingo, un día después de que Francia viviera uno de sus peores días de disturbios en años, con miles de detenidos y tiendas saqueadas o dañadas tras las protestas por los altos precios y el deterioro de los servicios públicos.

Se produjeron nuevos enfrentamientos en París y Marsella, donde la policía antidisturbios intervino para impedir los intentos de saqueo de comercios.

Las manifestaciones a nivel nacional se habían convertido en disturbios el sábado, con un ayuntamiento incendiado, tiendas saqueadas y edificios cubiertos de grafitis, mientras grupos violentos se enfrentaban a la policía en ciudades de todo el país.

Al ver estas imágenes, todos nos hemos preguntado: ¿qué les pasaba por la cabeza? ¿Cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia?", declaró Macron en un discurso televisado dirigido a la nación.

Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa. Esta noche, todos sentimos ira y vergüenza".

Los disturbios del sábado pusieron de manifiesto la profunda ira hacia Macron, que dejará el cargo en 2027 tras una década en el poder que se ha caracterizado cada vez más por el descontento social, una economía débil y una deuda galopante.

Macron afirmó que quienes protestaban pacíficamente tenían motivos legítimos de queja y que sus acciones no debían confundirse con las de quienes buscaban sembrar el caos.

No llegó a declarar el estado de emergencia, tal y como exigían algunos políticos de derecha, pero afirmó que el Gobierno tomaría medidas para permitir a los prefectos prohibir las manifestaciones si fuera necesario para proteger los edificios públicos y los comercios locales.

Las manifestaciones en parís, "como una zona de guerra"

El Gobierno achaca la violencia a lo que, según afirma, son grupos de extrema izquierda, así como a delincuentes que, según afirma, habrían instigado los saqueos.

Un manifestante falleció el sábado tras sufrir un paro cardíaco durante las manifestaciones en París. La policía llevó a cabo do mil 400 detenciones en toda Francia, mientras que casi mil agentes resultaron heridos, según informó el ministro del Interior francés, Laurent Núñez.

La policía volvió a enfrentarse a los manifestantes y lanzó gases lacrimógenos en la Place de la République el domingo por la tarde, mientras los manifestantes prendían fuego a montones de bicicletas. Un testigo de Reuters afirmó que parecía haber varios cientos de manifestantes en la zona.

Se llevó a cabo una operación de limpieza a gran escala en ciudades desde Lille, en el norte, hasta Marsella, en el sur, y desde Estrasburgo, en el este, hasta Burdeos, en el suroeste, donde una turba enmascarada irrumpió en la residencia del prefecto local.

«¡Esto parece una zona de guerra!», exclamó el empresario neerlandés Tije De Boer, que visitaba París con sus hijos y afirmó que los disturbios le obligaron a evacuar su hotel en la Place de la République.

Más de medio millón de personas se sumaron el sábado a las marchas en decenas de ciudades, lo que supuso la convergencia de un movimiento estudiantil que lleva un mes en marcha con un descontento social más amplio contra el aumento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

Cientos de tiendas dañadas

Mientras cientos de miles de personas se manifestaban pacíficamente por toda Francia el sábado, grupos marginales violentos atacaron edificios públicos, saquearon boutiques de lujo y supermercados, y atacaron vehículos y agentes de policía.

La líder de extrema derecha del Agrupación Nacional, Marine Le Pen, favorita de cara a la campaña presidencial del año que viene, también hizo un llamamiento a la calma, afirmando que Francia no debe acostumbrarse a las imágenes de un país maltratado, abusado y saqueado.

La violencia no es una opinión. La destrucción no es una forma de expresión. Y el caos no puede servir de proyecto para Francia", afirmó en un discurso grabado en vídeo.

El candidato presidencial de extrema izquierda de "Francia Indómita", Jean-Luc Mélenchon, señaló que Macron debía dar respuesta a las reivindicaciones de los estudiantes de secundaria que se manifestaban.

En Limoges, famosa por su porcelana, el derrumbe de la torre del reloj del ayuntamiento en medio de un intenso incendio reavivó los recuerdos del incendio de 2019 que devastó la catedral de Notre Dame de París. El alcalde, Guillaume Guerin, señaló que no se habían desplegado suficientes agentes de la policía nacional en su ciudad.

Hubo una clara intención premeditada de incendiar el ayuntamiento, y las personas que se encontraban en su interior temían por sus vidas", declaró Guerin a Reuters el domingo. Amenazó con dimitir si la ciudad no recibía los fondos necesarios para reparar el ayuntamiento.

El ministro de Economía, Roland Lescure, se comprometió el domingo a apoyar a los propietarios de negocios que sufrieron pérdidas. "Quienes causen daños pagarán, repararán los daños y rendirán cuentas por su intención de sembrar el caos", afirmó Lescure en un comunicado.

El director general de la cadena minorista francesa Carrefour CARR.PA, Alexandre Bompard, declaró a la cadena francesa BFMTV que 50 de las tiendas de la empresa habían sufrido daños, incluidas 20 que fueron saqueadas, y que las pérdidas por los daños ascendían a decenas de millones de euros.