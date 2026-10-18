Lula y Bolsonaro se enfrentan en su primer debate a una semana del balotaje en Brasil

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el derechista Flávio Bolsonaro se enfrentan este domingo en su primer debate, en una jornada de movilizaciones de ambos bandos en Brasil y a una semana de un balotaje que se prevé reñido.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, venció la primera vuelta del 4 de octubre con 47% de los votos, frente a 45% de Lula. Las encuestas preveían una ventaja para el mandatario.

El debate, que se realizará en la noche del domingo en los estudios de TV Band en Sao Paulo, es esperado como un momento clave de la campaña, tras la negativa de Lula a encontrarse con su rival antes de la primera vuelta.

Ataviados con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, miles de seguidores de Flavio Bolsonaro se reunieron horas antes del cara a cara para un acto de campaña en la avenida Paulista de Sao Paulo,.

El país está en una situación catastrófica. Para llegar a fin de mes o comprar cualquier cosa, hay que tener dos o tres trabajos", dijo en este acto Sara Machado, de 36 años.

En Río de Janeiro, los bañistas de Praia Vermelha se colocaron en el agua formando el nombre de Lula. Más tarde, hay previsto un "acto por la democracia en la playa de Copacabana convocado por el legendario músico Caetano Veloso.

Estos actos se suman a una ola de manifestaciones en las grandes ciudades brasileñas de una izquierda apática antes de la primera vuelta.

Con protagonismo de estudiantes y movimientos sociales, estos actos apelan sobre todo al rechazo a un nuevo gobierno de extrema derecha, con consignas como "Bolsonaro nunca más".

Sondeos de las firmas Datafolha y Quaest publicados esta semana dan al senador 51% de intención de voto frente a 49% del presidente. Una semana antes, Datafolha daba una ventaja mayor (52% a 48%).

En el entorno de Lula hay un clima de "esperanza contenida", aunque a sabiendas de que es una batalla muy difícil, dijo el viernes una fuente del gobierno.

Con información de AFP