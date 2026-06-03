Empresas extranjeras abandonan Cuba bajo la presión de EU

A dos días de que venza el plazo fijado por Estados Unidos para que empresas extranjeras rompan sus vínculos con el conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por Washington, varias compañías ya han reducido de manera significativa o cesado sus operaciones en Cuba.

El 1 de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra la isla, reiterando que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de la costa de Florida, constituye “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La administración Trump, que desde enero mantiene un bloqueo petrolero contra la isla, ha puesto también su atención en el Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), ligado a las fuerzas armadas cubanas y convertido en una de las primeras entidades sancionadas bajo la nueva orden ejecutiva.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el viernes como fecha límite para que las compañías extranjeras con negocios vinculados a Gaesa ajusten sus operaciones o enfrenten sanciones de Washington.

Las medidas pueden implicar restricciones para acceder al sistema financiero internacional, limitaciones en las transacciones, prohibiciones para que bancos trabajen con estas empresas o incluso la congelación de activos.

En este escenario, varias cadenas hoteleras ya han anunciado su retiro o la reducción de actividades en la isla.

Más empresas se suman a la salida de Cuba

La cadena española Meliá comunicó que pondrá fin a la gestión de quince hoteles operados en conjunto con Gaesa, aunque no mencionó los otros 19 que administra junto al Ministerio de Turismo cubano.

“Ante los acontecimientos y circunstancias que se desarrollan en el contexto geopolítico, social, legal y económico de la República de Cuba, Meliá ha decidido concluir de manera inmediata la prestación de servicios de gestión y comercialización” de esos hoteles, señaló la empresa en un comunicado.

Meliá se suma así a Iberostar y a la canadiense Blue Diamond, que en días recientes anunciaron la suspensión parcial o total de sus operaciones turísticas en Cuba.

Iberostar dejó de administrar 12 hoteles gestionados en asociación con Gaesa, aunque continuará con otras seis instalaciones propiedad del Ministerio de Turismo.

Iberostar y Meliá fueron las primeras cadenas hoteleras españolas en establecerse en Cuba tras la apertura al turismo internacional en los años posteriores a la caída del bloque soviético en 1991.

El grupo asiático Archipiélago International también evalúa limitar su presencia o retirarse de Cuba, según adelantaron fuentes cercanas al sector.

En el ámbito minero, igualmente bajo la mira de Washington, la canadiense Sherritt anunció el 7 de mayo su salida de Cuba, donde explotaba níquel y cobalto desde la década de 1990 mediante la empresa mixta General Nickel Company S.A.

El secretario de Estado, Marco Rubio, crítico del gobierno de La Habana, acusó hace dos semanas a los dirigentes cubanos de corrupción y robo a través de Gaesa.

Rubio recordó que el expresidente Raúl Castro, ahora imputado por la justicia estadounidense, fue el fundador de Gaesa, conglomerado que según el Departamento de Estado posee activos valorados en 18.000 millones de dólares y controla hasta el 70 % de la economía cubana.

El martes, el gobierno cubano defendió el papel de Gaesa, creado en la década de 1990 para sortear el embargo estadounidense vigente desde 1962 y generar divisas destinadas a impulsar la economía nacional.

Con información de AFP.