Incendio en hospital de Pakistán deja al menos 14 bebés muertos

Al menos 14 bebés murieron en un incendio que se registró este miércoles en el área materna de un hospital de la capital de Pakistán, Islamabad, informaron autoridades, quienes atribuyeron el siniestro a un aire acondicionado defectuoso.

El incendio fue declarado en el tercer piso del servicio de salud materno-infantil del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, por sus siglas en inglés), de acuerdo con un comunicado publicado por la oficina del distrito de Islamabad.

En total 14 niños murieron en el incidente”, señaló el comunicado, en el que se citó al primer ministro Shehbaz Sharif, quien pidió que se lleve a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Foto: AFP.

Familias quedaron afuera del hospital durante el incendio

Khurram Mehmood, de 40 años, relató a la AFP que perdió a su bebé de tres días de nacida durante el incendio y aseguró que los rescatistas tardaron horas en llegar al lugar.

Mi esposa estaba en la maternidad, sacaron a todo el mundo. Nosotros estábamos sentados en la carretera esperando ayuda”, contó el hombre, al describir los momentos de angustia que vivieron mientras esperaban noticias.

Una madre, con manchas de hollín en las manos, cargaba a su bebé de 10 días en el exterior del hospital, mientras otras familias permanecían en los alrededores de las instalaciones.

“La gente gritaba, había humo negro. Corrimos por nuestras vidas, gracias a dios mi bebé está a salvo”, declaró a la AFP Shagufta Parveen, quien logró salir del hospital junto con su hijo.

Un periodista de AFP observó también a otras familias llorando en las inmediaciones del hospital, mientras un hombre recogía los vidrios que habían quedado esparcidos después de que dos ventanas se rompieran.

Autoridades atribuyen el incendio a una falla eléctrica

Aneeza Jalil, portavoz del PIMS, señaló que el incendio fue provocado por un problema eléctrico y explicó que el fuego surgió del aire acondicionado.

La información oficial señala así que el siniestro estaría relacionado con una falla en las instalaciones eléctricas y con el funcionamiento del sistema de aire acondicionado, mientras las autoridades ya solicitaron una investigación para determinar lo ocurrido.

El primer ministro Shehbaz Sharif pidió esclarecer el incidente, luego de que el incendio dejara 14 bebés muertos en el área de maternidad del hospital de la capital pakistaní.

Incendios son frecuentes en edificios de Pakistán

Las deficientes leyes de seguridad y los códigos de construcción hacen que los incendios sean frecuentes en los edificios de Pakistán.

El siniestro ocurrido en la maternidad del PIMS provocó escenas de desesperación entre familiares, quienes permanecieron en el exterior del hospital mientras los equipos de rescate atendían la emergencia.

*mcam