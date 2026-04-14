Embajador israelí califica de "maravilloso intercambio" el diálogo con Líbano en EU

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, calificó como un “maravilloso intercambio” las conversaciones de paz celebradas en Washington entre representantes de Israel y Líbano, y aseguró que ambas naciones comparten un objetivo común.

“Tuvimos un maravilloso intercambio de más de dos horas”, declaró Leiter a periodistas al término del encuentro con la embajadora libanesa en el Departamento de Estado. “Hoy descubrimos que estamos del mismo lado”, añadió.

Respecto a los comentarios de líderes de Hezbollah, quienes afirmaron que no respetarán los acuerdos alcanzados en Estados Unidos, el diplomático señaló que no mantiene comunicación con el grupo proiraní. “Ambos estamos unidos en nuestra voluntad de liberar al Líbano de una potencia de ocupación dominada por Irán llamada Hezbollah”, afirmó.

Por su parte, Hezbollah reiteró su rechazo a las negociaciones. El alto miembro del consejo político de la milicia chiita, Wafiq Safa, declaró que el grupo no acatará ningún acuerdo que surja de las conversaciones directas entre Israel y Líbano en Estados Unidos. “No estamos obligados por lo que acuerden”, dijo Safa en una entrevista realizada junto a un cementerio, mientras un dron israelí sobrevolaba la zona.

El encuentro entre embajadores de Israel y Líbano en Washington marca la primera vez en décadas que, enviados de ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, participan en conversaciones directas.

Marco Rubio recibe a embajadores de Israel y Líbano en histórico encuentro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió en Washington a los embajadores de Líbano e Israel para mantener las primeras conversaciones de paz directas entre ambos países en varias décadas.

El secretario invitó a Israel y al Líbano a aprovechar una "oportunidad histórica" para la paz.

"Esta es una oportunidad histórica. Somos conscientes que afrontamos décadas de historia y de complejidades que nos han traído hasta este momento único y la oportunidad que se nos presenta aquí", dijo Rubio en el Departamento de Estado al dar la bienvenida a los embajadores de ambos países.

"La esperanza hoy es que podamos delinear un marco sobre el cual pueda desarrollarse una paz actual y duradera", agregó.

Con información de Reuters.