Elefante enloquece y ataca un templo en la India; al menos un muerto | VIDEO

Lo que debía ser una jornada rutinaria en un templo del sur de India terminó en una tragedia que dejó al descubierto los riesgos del manejo de animales de gran tamaño. Un elefante asiático perdió el control en las inmediaciones del recinto de Kidangoor, en Angamaly, provocando una violenta estampida que sorprendió a visitantes y trabajadores.

El incidente provocó la muerte de un hombre y dejó a otra persona con heridas graves, además de cuantiosos daños materiales.

Las escenas de destrucción y pánico muestra la rapidez con la que una situación aparentemente controlada puede tornarse crítica, en un contexto que vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones en que estos animales son trasladados y utilizados en actividades religiosas.

Motocicletas y autos estacionados también resultaron dañados durante el ataque del elefante. Especial.

Estampida mortal en templo de India

De acuerdo con reportes de medios locales como On Manorama y la agencia Press Trust of India, el muerto fue un hombre de 40 años identificado como Vishu, originario de Kollam. El hombre era conductor del camión que transportaba al elefante momentos antes del ataque.

El incidente comenzó poco después de la llegada del elefantes al recinto religioso. Sin previo aviso, el elefante entró en un estado de agitación extrema y comenzó a embestir todo a su paso, incluidos vehículos y estructuras cercanas. Testigos captaron en video cómo el animal volcó repetidamente el camión de carga hasta dejarlo completamente destruido.

La fuerza del elefante fue evidente durante varios minutos de caos. Además de destruir el vehículo en el que era trasladado, atacó motocicletas estacionadas y utilizó su trompa para derribar una palma, que posteriormente empleó para golpear áreas del templo. Sus colmillos también causaron severos daños a otros automóviles.

El pánico se extendió rápidamente entre los visitantes, quienes intentaron ponerse a salvo mientras algunos pobladores trataban de contener al animal utilizando cadenas. Sin embargo, los intentos resultaron inútiles ante la potencia del ejemplar, lo que obligó a evacuar la zona para evitar una tragedia mayor.

Durante el ataque, un cuidador del elefante resultó gravemente herido y fue atendido por paramédicos en el lugar. Las autoridades confirmaron que las lesiones eran de consideración, aunque no se ha detallado su evolución médica.

Ante la situación, intervino un equipo especializado del Departamento Forestal, encargado del manejo de fauna silvestre. Su objetivo fue tranquilizar al animal antes de que abandonara el perímetro del templo y se adentrara en zonas más densamente pobladas, lo que habría incrementado el riesgo para la población.

Visitantes y trabajadores intentaron huir mientras el elefante recorría el lugar. Especial.

La policía local acordonó el área y colaboró con los especialistas para controlar la situación. El elefante fue sometido y permanece bajo vigilancia mientras se investigan las causas del incidente.

Este tipo de episodios ha reavivado el debate sobre el uso de elefantes en espacios religiosos y festividades en India, donde estos animales son tradicionalmente utilizados en ceremonias. Expertos han advertido que el estrés, las condiciones de transporte y el entorno pueden detonar reacciones impredecibles en estos mamíferos, considerados altamente inteligentes pero también potencialmente peligrosos en situaciones de presión.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hubo negligencia en el manejo del animal y si se cumplieron los protocolos de seguridad durante su traslado y exhibición.