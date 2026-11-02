El Niño agrava sequías e inundaciones y amenaza cultivos y alimentos en el mundo

Por Delphine Paysant

Una sequía ya devastadora en Sudamérica y lluvias torrenciales en India y Nepal: los efectos de El Niño continúan, amenazando las cosechas de arroz y café, hasta tal punto que el Banco Mundial prevé que los precios de los alimentos suban un 18% para el próximo año.

Este fenómeno climático natural ocurre cada dos a siete años en el Pacífico ecuatorial. El calentamiento de las aguas superficiales en esa zona altera todo el clima y los vientos sobre ese océano.

En un efecto dominó, impacta además en las precipitaciones y las temperaturas en todo el planeta, lo que agrava las sequías, las inundaciones y otros eventos meteorológicos extremos, con consecuencias ya visibles para las poblaciones.

AFP / Rodrigo Urzagasti

Bolivia en "estado de emergencia"

En Bolivia, la sequía afecta a poco más de 78.000 familias en seis de sus nueve departamentos. También ha provocado la pérdida de más de 75.000 cabezas de ganado, según el último informe del Viceministerio de Defensa Civil, publicado esta semana.

El presidente Rodrigo Paz anunció el sábado que decretó el estado de emergencia para hacer frente a las intensas sequías y las inundaciones relacionadas con el "superniño".

Esta medida permitirá desplegar más recursos económicos y unidades de rescate en puntos críticos.

"Hemos hecho un trabajo enorme para preservar el medio ambiente y que el efecto para este año del superniño sea el mínimo posible", dijo Paz en un mensaje a la nación.

AFP

En países vecinos como Perú, El Niño ha elevado las temperaturas y favorecido incendios forestales, que ya han cobrado la vida de al menos 12 personas. También ha propagado el dengue, una enfermedad tropical que causó otras 81 muertes en 2026.

En Chile, ha provocado el octubre más lluvioso jamás registrado en Santiago, la capital.

India "en el agua"

El ciclón Arnab, acompañado de fuertes vientos y lluvias torrenciales, azotó el miércoles por la mañana el sureste de India y arrasó las costas, lo que causó tres muertos y provocó cerca de 100.000 evacuaciones.

"Nuestras casas están inundadas y nos tocó quedarnos en el agua", aseguró Rajeshwari, de 65 años, quien solo dio su nombre tras ser evacuada a un centro de acogida cerca de Kakinada, en el estado de Andhra Pradesh.

Los ciclones son una amenaza recurrente en el golfo de Bengala y el norte del océano Índico. Pero la temporada de tormentas es particularmente intensa este año, agravada por El Niño.

"Puede desempeñar un papel importante en la amplificación de los efectos del ciclón Arnab. Las temperaturas del mar ya están por encima de lo normal. Una atmósfera más cálida contiene más humedad (...) y favorece precipitaciones más intensas", explicó Akshay Deoras, investigador del Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading, en Reino Unido.

El ciclón se desplazó luego hacia Nepal, lo que generó importantes nevadas en las regiones altas del Himalaya y fuertes lluvias hasta el sábado.

El Niño en cifras

Se prevé que los precios de los alimentos aumenten un 18% entre 2025 y 2027, según el Banco Mundial, que atribuye este comportamiento tanto a las dificultades de abastecimiento debido a las guerras en el mundo como a los efectos previstos de El Niño.

REUTERS

484.500: esa es la cantidad de muertes que ya ha causado este episodio del fenómeno climático desde junio, de acuerdo con cifras del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.

El balance es solo provisional, ya que la organización prevé que podrían producirse cerca de 373.000 fallecimientos adicionales en los próximos seis meses.

Café, cacao, arroz, trigo: ¿cuáles son los cultivos más vulnerables ante El Niño?

No hay una respuesta única; dependerá de cada región.

Pero "desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, los cultivos que reciben mayor atención son aquellos que constituyen los alimentos básicos, fuentes de la mayor parte de las calorías que consumen las poblaciones de los países vulnerables", respondió a la AFP Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Así, El Niño afecta especialmente al arroz en las regiones donde reduce las lluvias, sobre todo en Asia, donde puede limitar la siembra y los rendimientos.

El maíz y los frijoles, esenciales en México, Centroamérica y el sur de África, también están expuestos a un mayor riesgo de sequía.

Incluso el sorgo y el mijo, muy importantes en África Oriental y, sin embargo, más resistentes a la falta de agua, pueden sufrir un déficit prolongado de lluvias, señaló la FAO, que agregó que el trigo también puede verse afectado por las precipitaciones irregulares.

Además de afectar la disponibilidad y los costos a nivel local, estas situaciones pueden provocar una sacudida en los precios mundiales de los principales cereales —trigo, arroz, maíz...— y disparar la factura de los países que dependen de las importaciones.

Pero la organización también sigue de cerca los cultivos destinados a la exportación, en particular el cacao y el café, que son sensibles tanto al exceso como a la falta de lluvias, ya que la primera situación favorece las enfermedades y la segunda afecta la calidad y el volumen.

Un mal año puede, en última instancia, afectar los ingresos de los agricultores locales y las entradas de divisas de los países productores, al tiempo que hace subir los precios mundiales.