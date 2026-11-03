Comicios amagan control republicano en EU; elecciones de medio término

Millones de estadunidenses están llamados a participar hoy en las elecciones de medio término para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes (435 curules), un tercio del Senado (35 de 100 escaños) y 36 gobernaciones estatales.

El presidente Donald Trump calificó las votaciones como las “más importantes de nuestra vida”, en vísperas de una jornada que apunta a la pérdida del control republicano en el Congreso.

Éste es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida”, declaró el republicano ayer, en Washington.

Demócratas y republicanos apuraron los últimos mítines de una campaña que tuvo un costo de al menos 11 mil millones de dólares para ambos partidos.

Con un récord previo de 53 millones de votos emitidos en la votación anticipada, la última proyección de la firma Decision Desk HQ prevé que el Senado cambie a una mayoría de 52-48 a favor de los demócratas y que el partido opositor logre una cómoda ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

En California, un hijo de inmigrantes mexicanos, Xavier Becerra, se perfila como el primer gobernador latino electo. Con más de 60 por ciento de simpatías en las últimas encuestas y una ventana de por lo menos 27 puntos sobre su rival republicano, Becerra va por la gubernatura con una campaña de votos de castigo contra Donald Trump y contra la carestía de la vida.

Donald Trump AFP

Son las intermedias “más importantes de nuestras vidas”, Donald Trump

Millones de estadunidenses están llamadas a votar para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir a 35 gobernadores.

WASHINGTON.— El presidente Donald Trump pidió el voto para las elecciones de medio término “más importantes de nuestra vida”, en vísperas de unos comicios que apuntan a la pérdida del control republicano en el Congreso.

Demócratas y republicanos apuraron los últimos mítines de una campaña que costó a ambos partidos al menos 11 mil millones de dólares, y con sorpresas hasta el último momento.

Éste es el último día (ayer) antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida”, declaró Trump en Washington, en un acto para volver a inaugurar la restauración del estanque reflectante, a los pies del monumento a Lincoln.

Los estadunidenses están llamados a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes (435 curules) y un tercio (35 de 100 escaños) del Senado. Además, deben elegir 36 gobernaciones estatales.

La votación anticipada ya marcó un récord: 53 millones de personas han emitido su voto.

Para retomar el control del Senado, los demócratas necesitan arrebatarles, cuatro escaños a los republicanos. Las encuestas indican una ventaja demócrata ajustada en cinco estados, algunos tradicionalmente conservadores, como Texas, Carolina del Norte o Kansas.

En su última proyección previa al día de las elecciones, la firma de pronósticos Decision Desk HQ preveía que el Senado cambiaría a una mayoría de 52-48 a favor de los demócratas, y que el partido opositor lograría una cómoda ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

En caso de victoria la oposición quiere abrir investigaciones contra el presidente Trump, su gobierno y su familia, e intentar bloquear sus nombramientos, así como la financiación de la guerra en Irán.

El ala socialista de los demócratas, que podría colocar a un número récord de diputados y senadores, quiere además abrir el debate sobre el futuro de la policía migratoria (ICE).

Los republicanos esperan apenas mantener el control de una de las dos cámaras, y obligar a los demócratas a negociar los presupuestos.

Desafiante, el presidente ha advertido que puede convertirse en “Mr. Veto” para frenar las iniciativas legislativas de la oposición.

Elon Musk ha aportado la cifra récord de casi 500 millones de dólares para favorecer la elección de candidatos republicanos.

Del lado demócrata, el gran donante en la sombra es el también multimillonario George Soros.

Siete de cada diez estadunidenses tienen una mala opinión de Trump, de su capacidad de controlar la inflación, y de la guerra con Irán.

El presidente cuenta con una enorme popularidad entre su base electoral, pero en un país polarizado como Estados Unidos son los votantes independientes los que inclinan la balanza.

Una derrota estrepitosa podría significar el principio del fin de la presidencia Trump, al que los demócratas intentaron en dos ocasiones destituir durante su primer mandato.

Mermaron aprobación

· Agresivos aranceles globales impuestos a decenas de países.

· Guerra con Irán.

· Inflación y aumento del costo de vida por el precio de los combustibles.

· Redadas contra migrantes y despliegue de agentes federales en varias ciudades.

· Confrontación con la universidad de Harvard y con medios de comunicación.

· Recortes en la burocracia federal y congelamiento de fondos a diversos programas sociales

· Desclasificación parcial de los archivos del caso Jeffrey Epstein.

Comicios impactarían a México

Si los republicanos pierden el control de ambas cámaras en las elecciones intermedias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump tendría más obstáculos para su agenda interna y podría volcarse a la política exterior, con México como objetivo, advirtió la internacionalista Stephanie Henaro.

La especialista destacó, en entrevista con Pascal Beltrán del Río en la Primera Emisión de Imagen Radio, que es “la primera vez en mucho tiempo que la política internacional está presente en las boletas”.

“Los votantes relacionan el alza de los precios de la gasolina con la guerra en Irán y empiezan a preguntarse cuánto les va a costar esta competencia entre China y EU por el dominio de la inteligencia artificial”.

Si los republicanos pierden ambas cámaras, dijo, Trump “va a tener más obstáculos para su agenda doméstica”, lo que lo llevará a generar más presiones en política exterior. “Obviamente, México es un blanco favorito”, opinó.

Henaro estimó que las declaraciones del presidente estadunidense sobre reconocer los resultados sólo si son honestos constituyen “un daño grave a la democracia estadunidense”.

Esto se vuelve especialmente grave debido a que “la democracia liberal está en su punto más bajo” desde que el índice Democracy Index de The Economist empezó a medirla.

Henaro explicó que, según las encuestas, “los demócratas van ocho puntos arriba en las preferencias generales” en la Cámara de Representantes.

En el Senado, la contienda es más cerrada. “Tienen una ligera ventaja los demócratas”, comentó la internacionalista Stephanie Henaro.

De la Redacción