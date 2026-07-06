OMS reporta 506 muertes por brote de ébola en República Democrática del Congo

El brote de ébola en República Democrática del Congo causó más de 500 muertes, informó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que citó fuentes oficiales del país africano.

Las cifras actualizadas de la agencia de salud de la ONU muestran que en República Democrática del Congo hay 506 muertes y 1 mil 561 casos confirmados por el brote declarado a mediados de mayo, mientras que en Uganda se registraron dos muertes y 20 casos.

Esta epidemia, la 17ª en República Democrática del Congo, fue declarada oficialmente en Ituri, en el este del país, el 15 de mayo. Está causada por la cepa del virus Bundibugyo, para la que no existe ni vacuna ni tratamiento.

AFP

La semana pasada comenzó un ensayo clínico de dos tratamientos contra esta cepa, indicó la OMS, que además autorizó el uso del primer test de diagnóstico molecular del virus.

Además de Ituri, también se vieron afectadas las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur y Alto Uelé.

La agencia humanitaria de la ONU, OCHA, dijo que las deficientes condiciones sanitarias, de agua e higiene en los campos de desplazamiento eran motivo de preocupación, en particular por los casos de ébola confirmados "en al menos cuatro sitios de Ituri".

Las actividades de respuesta están en curso, pero los socios humanitarios advierten que la falta de financiación está limitando su labor en los lugares de desplazamiento de Ituri, donde más de 273 mil personas desplazadas enfrentan necesidades agudas", indicó.

El ébola, que se transmite por contacto con los fluidos corporales, ha matado a más de 15 mil personas en África en los últimos 50 años. Puede provocar fiebre hemorrágica y falla multiorgánica.

La epidemia más mortífera ocurrida en República Democrática del Congo dejó cerca de 2 mil 300 muertes, de un total de 3 mil 500 casos, entre 2018 y 2020.