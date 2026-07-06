FBI reporta más de 600 drones incautados en espacio aéreo restringido del Mundial

Las agencias estadunidenses incautaron más de 600 drones cerca de las sedes de la Copa del Mundo desde el inicio del torneo, el 11 de junio, informó este lunes la Administración de Seguridad en el Transporte.

Los días de partido están prohibidas todas las operaciones aéreas, incluidos los drones, en un radio de tres millas náuticas y hasta los 915 metros sobre el nivel del suelo alrededor de los estadios, salvo que cuenten con autorización específica de los controladores aéreos.

El FBI indicó que los drones fueron incautados en el espacio aéreo restringido de las once ciudades estadunidenses que albergan el torneo.

Contexto regulatorio

Las restricciones temporales de vuelo alrededor de los estadios forman parte de las Temporary Flight Restrictions (TFR) que emite la Administración Federal de Aviación (FAA) para eventos considerados de alta concentración de público o de interés para la seguridad nacional. Estas medidas son aplicadas en coordinación con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el FBI y otras agencias federales y locales.

Seguridad durante el torneo

Las autoridades estadunidenses han reforzado la vigilancia aérea mediante sistemas de detección de drones y protocolos de respuesta rápida para prevenir riesgos a los asistentes, a las operaciones de seguridad y al tráfico aéreo. El uso recreativo o comercial de aeronaves no tripuladas dentro de zonas restringidas puede derivar en la confiscación del equipo, sanciones administrativas e incluso investigaciones penales, dependiendo de las circunstancias.

Un reto creciente

El incremento en el uso de drones de consumo ha llevado a las autoridades de Estados Unidos a fortalecer las campañas de información dirigidas a operadores recreativos y profesionales, ya que numerosos incidentes ocurren por desconocimiento de las restricciones temporales de vuelo. En eventos deportivos de gran escala, las agencias federales consideran estas aeronaves un factor de riesgo potencial por la posibilidad de interferir con operaciones de emergencia, vigilancia o transporte aéreo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente que las incautaciones registradas durante el torneo estén relacionadas con amenazas específicas contra los partidos o los asistentes.