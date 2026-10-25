Disturbios y saqueos en Barcelona dejan 128 personas detenidas

Ciento veintiocho personas, 73 de ellas menores de edad, fueron detenidas en Barcelona, España, por actos vandálicos, daños a la vía pública y saqueos, durante una serie de disturbios que recuerdan, aunque en menor escala, a los incidentes registrados durante las protestas del 17 de octubre en Francia.

Videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de jóvenes, muchos vestidos de negro, corriendo por las calles de Barcelona y atacando comercios, luego de concentrarse en una plaza del centro de la ciudad para participar en una manifestación que no fue notificada a las autoridades.

Entre los detenidos hay 73 menores de edad, informó Sílvia Catà, jefa de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, al medio 3CatInfo.

Investigan convocatoria de disturbios en redes sociales

Estamos elaborando los informes para remitirlos, por un lado, a la Fiscalía de Menores y, por otro lado, al tribunal correspondiente”, explicó Catà, quien precisó que solo dos de las personas detenidas tenían antecedentes judiciales.

Catorce agentes de los Mossos d'Esquadra y uno de la Guardia Urbana resultaron heridos, agregó la funcionaria, quien calificó los hechos como “violencia gratuita”.

La policía analiza los perfiles de las personas detenidas durante los disturbios, registrados cuando falta poco más de un mes para las elecciones generales anticipadas en España.

Son personas totalmente desorganizadas” que fueron convocadas a través de redes sociales, afirmó Catà, quien mencionó específicamente a TikTok como una de las plataformas utilizadas.

La noche del sábado, los Mossos recomendaron a la población evitar la zona cercana a la céntrica Plaza de Cataluña, donde grupos violentos “queman contenedores, destrozan el mobiliario urbano y lanzan piedras contra la policía”.

Líderes políticos condenan los hechos

“La violencia no tiene cabida en Cataluña. Nunca”, escribió en X el presidente regional, Salvador Illa, quien exigió que los responsables de los disturbios “paguen” por sus actos.

En plena campaña rumbo a las elecciones del 29 de noviembre, el líder de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, llamó a impulsar “un cambio” para España que surja de las urnas, “con libertad y respeto”.

La convivencia exige responsabilidad y no alimentar a quienes la ponen en riesgo”, agregó Feijóo en X.

Por su parte, Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, acusó a “las milicias” del presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, de “destruir” todo lo que pueden, desde Ceuta hasta Barcelona. Con ello, hizo referencia a la crisis migratoria que sacudió durante el verano el enclave español ubicado en el norte de África.

De cara a los comicios, en los que están convocados a participar cerca de 39 millones de españoles, las encuestas colocan hasta ahora al conservador Partido Popular (PP) por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta. Este escenario podría convertir a Vox en una fuerza clave para que la derecha llegue al poder.

Barcelona y Francia, marcadas por disturbios y saqueos

Los disturbios en Barcelona ocurrieron una semana después de los saqueos violentos registrados en Francia durante una jornada de manifestaciones marcada por diversos incidentes.

Este sábado también se realizaron protestas en Francia, que transcurrieron en su mayoría de manera pacífica, bajo un dispositivo de seguridad reforzado respecto al desplegado el 17 de octubre.

El Ministerio del Interior francés informó este domingo de mil 314 detenciones y 75 intervenciones por incendios durante la jornada del sábado. Además, reportó 53 integrantes de las fuerzas de seguridad heridos y 24 comercios saqueados.

*mcam