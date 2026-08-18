Detienen a exasesor de Milei en Bolivia por presunto intento de Feminicidio contra su expareja

La policía boliviana detuvo la madrugada de este martes a Fernando Cerimedo, consultor político argentino y exasesor digital de Javier Milei durante la campaña que lo llevó a la presidencia de Argentina, como principal sospechoso de contratar sicarios para atacar a su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller.

Cerimedo fue arrestado en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Buenos Aires, procedente de La Paz. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que se abrió una investigación en su contra por presunta "tentativa de feminicidio".

El coronel David Gómez, jefe policial de Santa Cruz, confirmó que el operativo se desplegó directamente en el aeropuerto para impedir su salida del país.

Beller recibió tres disparos la noche del lunes en la puerta de un hotel de Santa Cruz, luego de que, según relató, fue citada al lugar mediante un mensaje anónimo con la falsa promesa de recibir pruebas sobre una denuncia contra el expresidente Evo Morales. Los atacantes llegaron disfrazados de repartidores de comida, le dispararon y huyeron en motocicleta tras robarle el celular y la cartera.

La abogada, quien se recupera en una clínica privada y afirmó tener cuatro semanas de embarazo, pidió protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Un operador clave de la derecha latinoamericana

Antes de convertirse en el centro de esta investigación, Cerimedo se había ganado notoriedad como uno de los estrategas digitales más influyentes de la nueva derecha en la región. Fue pieza clave en la campaña de Milei y él mismo reconoció haber recurrido a miles de perfiles falsos y bots automatizados para posicionar su candidatura.

También trabajó en el intento de reelección de Mauricio Macri en 2019, colaboró con Jair Bolsonaro en Brasil y participó activamente en la campaña que llevó a Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia, cargo desde el cual continuó como su asesor personal, sin ocupar un puesto oficial dentro del Estado.

Cerimedo es además fundador y accionista de un medio digital de ultraderecha con presencia en México, socio de figuras vinculadas a ese mismo proyecto editorial en España, y director de una firma de publicidad.

En Brasil llegó a ser investigado por su presunta participación en una red digital orientada a deslegitimar el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Bolsonaro en 2022, señalamientos que en su momento calificó de difamatorios.

Las acusaciones de Beller y la hipótesis policial

Beller, quien fue candidata a diputada por el izquierdista Movimiento al Socialismo antes de acercarse políticamente a sectores de derecha, aseguró en entrevistas con medios locales que Cerimedo "quería deshacerse" de ella y relató episodios previos de violencia, incluido un intento de estrangulamiento.

También difundió señalamientos de corrupción vinculados al entorno del presidente Paz, los cuales, según el fiscal general, aún deberán ser valorados por el Ministerio Público.

La primera hipótesis manejada por la policía apunta a un conflicto de índole sentimental entre ambos, aunque la investigación continúa abierta. Cerimedo fue trasladado a dependencias policiales, donde fue interrogado junto con fiscales, y la Fiscalía boliviana informó que solicitará su detención preventiva en una cárcel del país.