Argentina pierde más de 30 mil empresas desde que Milei llegó al poder

La cantidad de empresas registradas en Argentina continúa reduciéndose durante el gobierno de Javier Milei. Entre noviembre de 2023, cuando comenzó la actual gestión, y mayo de 2026, 30 mil 633 empresas dejaron de operar, una contracción de 6 por ciento en el entramado empresarial del país, de acuerdo con los datos citados de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Solo en mayo cerraron 2 mil 371 compañías respecto a abril, lo que representó una disminución mensual de 0.49 por ciento. Con este retroceso, el número total de empresas se ubicó en 481 mil 724, por debajo de las 512 mil 357 registradas en noviembre de 2023 y también lejos del máximo histórico de 540 mil 282 alcanzado en febrero de 2012.

El informe de Fundar señala que la caída no se concentra en una sola actividad. En mayo, 15 de los 18 sectores económicos analizados registraron una reducción en el número de empresas. Alojamiento y gastronomía, industria manufacturera y transporte y almacenamiento estuvieron entre los sectores más afectados durante ese mes.

Desde el inicio de la administración de Milei, transporte y almacenamiento acumula una caída de 17.1 por ciento, mientras que las actividades inmobiliarias retrocedieron 13.8 por ciento y la construcción disminuyó 9.3 por ciento. Otros datos citados en el segundo texto ubican al comercio como el sector con mayor pérdida absoluta, con 8 mil 408 empresas menos, seguido por transporte y almacenamiento, con 6 mil 733.

El cierre de empresas también golpea al empleo privado

La reducción del número de empresas ocurre en paralelo con una contracción del empleo asalariado privado. De acuerdo con los datos incluidos en el segundo texto, Argentina perdió alrededor de 411 mil puestos de trabajo durante el periodo analizado, con especial impacto en la industria manufacturera y la construcción.

Los datos de demografía empresarial muestran además que el problema no necesariamente responde a una ola extraordinaria de cierres, sino a que están naciendo menos empresas. Durante el cuarto trimestre de 2025, el stock empresarial cayó en 6 mil 243 unidades, mientras que la tasa de cierres fue de 3.8 por ciento. En contraste, las aperturas representaron apenas 2.5 por ciento del total, uno de los niveles más bajos de la serie histórica.

El resultado fue una pérdida de 10 mil 700 empleos, ya que las nuevas empresas generaron unos 39 mil 500 puestos, mientras que las compañías que cerraron destruyeron alrededor de 50 mil 200.

El fenómeno también presenta diferencias entre sectores. Mientras actividades como petróleo, minería, agro y finanzas concentran inversiones importantes y contribuyen al crecimiento de la economía, tienen un impacto menor sobre la cantidad de empresas y el empleo que otras ramas.

Fundar señala que entre los factores asociados con la reducción aparecen el debilitamiento del consumo, la apertura de las importaciones y los cambios en los costos de energía y logística. La industria manufacturera, por ejemplo, habría explicado poco más de 3 mil de las empresas perdidas desde noviembre de 2023, aunque la contracción también alcanza al comercio, la construcción, los hoteles y los restaurantes.

Así, los datos muestran una economía argentina con comportamientos contrastantes: mientras algunos sectores vinculados con grandes inversiones avanzan, una parte importante del tejido empresarial continúa reduciéndose.