Senado de Paraguay inicia juicio político contra el presidente Santiago Peña por caso Ueno Bank

La Cámara de Senadores de Paraguay inició este viernes la sesión extraordinaria para el juicio político al presidente Santiago Peña, a quien se le señala en el escándalo financiero de Ueno Bank, una crisis que mantiene sin acceso a sus fondos a tres millones de clientes.

El proceso avanzó luego de que el pleno rechazara una solicitud de prórroga de 72 horas presentada por el entorno presidencial. Al no presentarse el mandatario ante el recinto legislativo, su defensa asumió la representación legal.

Con 41 votos, el Senado determinó que el presidente declinó la oportunidad de ejercer su defensa de forma directa y aprobó pasar a la etapa de evaluación de pruebas presentadas por los fiscales acusadores, mientras uno de los abogados de Peña, Guillermo Preda, informaba que se trasladaban al Congreso sin el mandatario.

Los abogados defensores llegaron al Palacio Legislativo tras el inicio de la sesión. A las 13:10 horas y con la presencia de 44 senadores, el presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, dio inicio a la segunda sesión de la jornada, con la etapa de alegatos iniciales ya cerrada.

Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria. Esta sesión ha sido convocada a los efectos de resolver la admisión o rechazo de cada prueba en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 895", declaró Núñez, quien pese al cierre de los plazos otorgó un espacio para que los representantes legales expusieran los argumentos de la defensa.

El abogado Guillermo Ferreiro abrió la exposición en representación de Santiago Peña, argumentando que el juicio político no debe continuar debido a la presentación de la renuncia del mandatario al cargo, sin importar si esta ha sido aceptada formalmente o sigue pendiente de trámite en el Congreso.