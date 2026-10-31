Detienen a 139 personas en Londres en una concentración pacifica en apoyo a Palestina

Decenas de personas fueron detenidas el sábado en Londres por haber participado en una concentración en apoyo a la organización Palestine Action, prohibida por el gobierno británico, pocos días antes de una vista ante el Tribunal Supremo.

Esta organización propalestina fue catalogada como terrorista por el gobierno laborista en julio de 2025 tras actos de vandalismo cometidos por sus militantes, en particular en una base de la Royal Air Force y un ataque en Bristol contra una instalación de la empresa armamentística israelí Elbit Systems.

En junio, en apelación, la justicia confirmó la prohibición. Pero la cofundadora del grupo, Huda Ammori, impugna la decisión ante el Tribunal Supremo, que tiene prevista una audiencia para el miércoles y el jueves.

Cualquier expresión de apoyo a este grupo proscrito es susceptible de terminar en la justicia. Aun así, cientos de personas participaron el sábado en una nueva concentración frente a la embajada de Estados Unidos, país que en agosto designó a Palestine Action como "organización terrorista extranjera".

Amnistía Internacional critica los arrestos de manifestantes por sostener pancartas. AFP

La mayoría de los manifestantes portaban pancartas con el lema "Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action".

A media tarde, la policía londinense indicó en la red X que había detenido a 48 personas.

Los agentes siguen en el lugar y continúan practicando detenciones", añadió.

Más tarde, la Policía Metropolitana informó que la cifra había subido a 139 detenidos. Otra manifestación tuvo lugar en Edimburgo, en Escocia, donde no se reportaron arrestos, según medios locales.

Un portavoz del Ministerio del Interior sostuvo que el Tribunal de Apelación halló que Palestine Action cometió actos de terrorismo y que la prohibición no afecta las protestas legales en apoyo a la causa palestina.

Críticas a Londres por su apoyo a Israel

Palestine Action, cofundada en 2020 por Ammori, se define como una red de acción directa contra la complicidad británica con Israel. Sus partidarios la presentan como una organización civil que protesta contra la guerra en Gaza, aunque la justicia y el gobierno la consideran una organización terrorista por sus acciones de sabotaje.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió en julio de 2025 a Londres derogar la prohibición, que calificó de "desproporcionada".

Según la asociación Defend Our Juries, que organiza las manifestaciones de apoyo, hubo más de 3 mil 900 detenciones desde que se prohibió el grupo, sin contar las del sábado. Las detenciones se repiten en las concentraciones de apoyo, según esa organización.

Amnistía Internacional sostiene que arrestar a manifestantes pacíficos por sostener pancartas viola la libertad de expresión. Según la organización, unas 254 personas habían sido acusadas de delitos de terrorismo hasta el 4 de diciembre de 2025, y entre los detenidos hay un número significativo de personas mayores.

Entre ellos figuró la reverenda Sue Parfitt, sacerdote jubilada de 83 años, detenida en julio de 2025 en Parliament Square.

Abuelos, adolescentes y todos los que hay entre medias", describió Felix Jakens, de Amnistía Internacional Reino Unido, a los detenidos.

La detención de civiles que apoyan a Palestina y denuncian el genocidio que Israel comete en Gaza han ido en aumento. AFP

Los críticos de la prohibición ven en ella una muestra de la postura del gobierno británico frente a la guerra en Gaza. Una comisión de investigación independiente creada por la ONU concluyó en septiembre de 2025 que Israel cometió genocidio, y Israel rechazó el informe por considerarlo "distorsionado y falso". El gobierno británico ha dicho que no concluyó que Israel actúe con esa intención.

No hay ningún fundamento jurídico para esta prohibición. Calificarlos de terroristas es puramente un acto político. Esto devalúa la propia noción de terrorismo", declaró a la AFP Steve Masters, un exmilitar de la Royal Air Force.

Para este hombre de 56 años, que ya ha sido detenido cuatro veces, "es importante mantener la presión sobre el gobierno y la justicia" mediante las manifestaciones.