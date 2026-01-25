Se estrella avión en aeropuerto de Maine

La Administración Federal de Aviación informó esta noche que una aeronave, un Bombardier Challenger 600, se estrelló al despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine, con ocho personas a bordo.

A través de redes sociales resaltó que se investigan los hechos que se registraron este domingo 25 de enero, alrededor de las 19:45 horas.

A Bombardier Challenger 600 crashed as it was taking off from Bangor International Airport in Maine around 7:45 p.m local time on Sunday, Jan. 25. Eight people were on board. The FAA and NTSB will investigate.



This information is preliminary and subject to change. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 26, 2026

Por otra parte, en la cuenta del tráfico aéreo en tiempo real se detalla que “los datos ADS-B indican que la aeronave intentaba despegar después de llegar desde Houston”.

We are following reports of a crash at Bangor Airport in Maine involving a Bombardier Challenger 650. ADS-B data indicates the aircraft was attempting to depart following an arrival from Houston. https://t.co/oL0pTQLGjJ pic.twitter.com/5x4CsJdqNd — Flightradar24 (@flightradar24) January 26, 2026

Mientras que el Aeropuerto Internacional de Bangor solicito a la población evitar el aeropuerto ya que la pista se encuentra cerrada.

Equipaje sospechoso provoca pánico en Aeropuerto de Miami

Por JC Segundo

Pasajeros fueron evacuados este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami en Estados Unidos, luego de que las autoridades detectaron un objeto sospechoso en el área de salidas.

Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad que incluyó el cierre de puntos de control, restricciones de acceso a autos y la intervención de unidades especializadas.

La investigación se concentró en la zona de salidas, cerca de la puerta 21, donde fue reportado el equipaje sospechoso.

Como medida preventiva, se ordenó la evacuación inmediata del área y se solicitó la presencia del escuadrón antibombas para evaluar el objeto.

Asimismo, la administración del aeropuerto informó que los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) correspondientes a las salas G, H y J fueron cerrados de manera temporal, al igual que la vía de acceso vehicular en ese sector.

Retrasos en vuelos

El operativo se desarrolló en un contexto particularmente complejo para el transporte aéreo en Estados Unidos, donde una poderosa tormenta invernal provocó miles de cancelaciones y retrasos de vuelos en todo el país, afectando especialmente a los aeropuertos con alto volumen de tráfico internacional como el de Miami.

Se registraron cientos de vuelos cancelados o demorados en el sur de Florida por la tormenta, lo que amplificó el impacto tras el cierre parcial del aeropuerto por el equipaje sospechoso.

Algunos vuelos que ya se encontraban en proceso de embarque o incluso en pista también se vieron afectados por la evacuación, lo que obligó a las aerolíneas a suspender temporalmente operaciones en la terminal sur.

La gerencia del aeropuerto recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y llegar con mayor anticipación, ante la posibilidad de demoras adicionales mientras se normalizan las operaciones.

Tras descartar cualquier amenaza, el aeropuerto informó que los puntos de control para las salas G, H y J y las áreas circundantes fueron reabiertas.

jcp