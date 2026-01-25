Última Hora Impreso de hoy

Se estrella avión en aeropuerto de Maine

Esta noche, una aeronave, un Bombardier Challenger 600, se estrelló al despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine, con ocho personas a bordo

Por: JC Ponce

La cuenta del tráfico aéreo en tiempo real se detalla que “los datos ADS-B indican que la aeronave intentaba despegar después de llegar desde Houston”.Foto: Reuters

La Administración Federal de Aviación informó esta noche que una aeronave, un Bombardier Challenger 600, se estrelló al despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine, con ocho personas a bordo.

A través de redes sociales resaltó que se investigan los hechos que se registraron este domingo 25 de enero, alrededor de las 19:45 horas.

Por otra parte, en la cuenta del tráfico aéreo en tiempo real se detalla que “los datos ADS-B indican que la aeronave intentaba despegar después de llegar desde Houston”.

Mientras que el Aeropuerto Internacional de Bangor solicito a la población evitar el aeropuerto ya que la pista se encuentra cerrada.

Equipaje sospechoso provoca pánico en Aeropuerto de Miami

Por JC Segundo

Pasajeros fueron evacuados este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami en Estados Unidos, luego de que las autoridades detectaron un objeto sospechoso en el área de salidas.

Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad que incluyó el cierre de puntos de control, restricciones de acceso a autos y la intervención de unidades especializadas.

La investigación se concentró en la zona de salidas, cerca de la puerta 21, donde fue reportado el equipaje sospechoso.

Como medida preventiva, se ordenó la evacuación inmediata del área y se solicitó la presencia del escuadrón antibombas para evaluar el objeto.

Asimismo, la administración del aeropuerto informó que los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) correspondientes a las salas G, H y J fueron cerrados de manera temporal, al igual que la vía de acceso vehicular en ese sector.

Retrasos en vuelos

El operativo se desarrolló en un contexto particularmente complejo para el transporte aéreo en Estados Unidos, donde una poderosa tormenta invernal provocó miles de cancelaciones y retrasos de vuelos en todo el país, afectando especialmente a los aeropuertos con alto volumen de tráfico internacional como el de Miami.

Se registraron cientos de vuelos cancelados o demorados en el sur de Florida por la tormenta, lo que amplificó el impacto tras el cierre parcial del aeropuerto por el equipaje sospechoso.

Algunos vuelos que ya se encontraban en proceso de embarque o incluso en pista también se vieron afectados por la evacuación, lo que obligó a las aerolíneas a suspender temporalmente operaciones en la terminal sur.

La gerencia del aeropuerto recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y llegar con mayor anticipación, ante la posibilidad de demoras adicionales mientras se normalizan las operaciones.

Tras descartar cualquier amenaza, el aeropuerto informó que los puntos de control para las salas G, H y J y las áreas circundantes fueron reabiertas.

