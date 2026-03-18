Estados Unidos exigirá fianzas de hasta 15 mil dólares para solicitantes de visa a 12 países

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles que ciudadanos de 12 países deberán depositar fianzas de hasta 15 mil dólares para solicitar visas a partir del 2 de abril de 2026. La medida se suma a un programa implementado durante el gobierno del presidente Donald Trump, que endureció los requisitos para solicitantes de países con altas tasas de permanencia irregular tras el vencimiento de sus visas.

Los países añadidos a la lista son: Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

El sistema establece que los solicitantes de visa de los países designados deben depositar fianzas de 5 mil, 10 mil o 15 mil dólares, dependiendo de las circunstancias y a discreción del funcionario consular que tramite la solicitud. La fianza se reembolsa si la visa es negada o bajo ciertas condiciones en caso de ser aprobada.

Según el Departamento de Estado, el programa ha demostrado ser eficaz para reducir drásticamente el número de personas que permanecen en Estados Unidos más allá de la vigencia de su visa. En su comunicado, la dependencia señaló que casi el 97 % de las mil personas que depositaron la fianza no se quedaron ilegalmente en el país tras el vencimiento de su permiso.

Argelia (21 de enero de 2026)

Angola (21 de enero de 2026)

Antigua y Barbuda (21 de enero de 2026)

Bangladesh (21 de enero de 2026)

Benín (21 de enero de 2026)

Bután (1 de enero de 2026)

Botsuana (1 de enero de 2026)

Burundi (21 de enero de 2026)

Cabo Verde (21 de enero de 2026)

Camboya (2 de abril de 2026)

República Centroafricana (1 de enero de 2026)

Costa de Marfil (21 de enero de 2026)

Cuba (21 de enero de 2026)

Yibuti (21 de enero de 2026)

Dominica (21 de enero de 2026)

Etiopía (2 de abril de 2026)

Fiyi (21 de enero de 2026)

Gabón (21 de enero de 2026)

Gambia (11 de octubre de 2025)

Georgia (2 de abril de 2026)

Granada (2 de abril de 2026)

Guinea (1 de enero de 2026)

Guinea-Bisáu (1 de enero de 2026)

República Kirguisa (21 de enero de 2026)

Lesoto (2 de abril de 2026)

Malaui (20 de agosto de 2025)

Mauritania (23 de octubre de 2025)

Mauricio (2 de abril de 2026)

Mongolia (2 de abril de 2026)

Mozambique (2 de abril de 2026)

Namibia (1 de enero de 2026)

Nepal (21 de enero de 2026)

Nicaragua (2 de abril de 2026)

Nigeria (21 de enero de 2026)

Papúa Nueva Guinea (2 de abril de 2026)

Santo Tomé y Príncipe (23 de octubre de 2025)

Senegal (21 de enero de 2026)

Seychelles (2 de abril de 2026)

Tayikistán (21 de enero de 2026)

Tanzania (23 de octubre de 2025)

Togo (21 de enero de 2026)

Tonga (21 de enero de 2026)

Túnez (2 de abril de 2026)

Turkmenistán (1 de enero de 2026)

Tuvalu (21 de enero de 2026)

Uganda (21 de enero de 2026)

Vanuatu (21 de enero de 2026)

Venezuela (21 de enero de 2026)

Zambia (20 de agosto de 2025)

Zimbabue (21 de enero de 2026)

El programa de fianzas fue introducido como parte de las medidas de control migratorio impulsadas por la administración Trump, con el objetivo de frenar la migración irregular y reducir el número de personas que se quedan en Estados Unidos tras el vencimiento de sus visas.

La política ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que señalan que las fianzas representan una barrera económica significativa para solicitantes de países en desarrollo, muchos de ellos en África.