Demócratas priorizan investigar redadas de ICE y abusos en deportaciones

La mayoría demócrata entrante en el congreso prioriza investigar a los funcionarios de la administración Trump encargados de las redadas y deportaciones masivas con intención de responsabilizarlos por sus acciones.

El congresista Robert García, quien presidirá el Comité de Supervisión del congreso, anunció que los abusos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE estarán entre sus prioridades de investigación.

García adelantó que en cuanto tome posesión en enero llamará a declarar a la exsecretaria de Seguridad, Christi Noem, y a Stephen Miller, quienes en enero declararon que el ICE mató a tiros a los estadunidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis porque eran “terroristas domésticos”.

La congresista Delia Ramírez, de Illinois, ordenó por su parte que debe presentarse a declarar o enfrentar su detención el que fuera jefe de la patrulla fronteriza al frente de esa operación en Minneapolis, Gregory Bovino, quien se popularizó por hacer el saludo nazi a sus agentes.

Los congresistas que integrarán el comité dijeron que revisarán a fondo el financiamiento del ICE, examinar denuncias de abusos y obligar a la administración Trump a responder públicamente.

La facción de socialistas democráticos mantiene entre sus prioridades “abolir ICE”, es decir desmantelar esa agencia de unos diez mil agentes enmascarados que recorren vecindarios en vehículos civiles, quienes enfrentan numerosas quejas tanto de la comunidad inmigrante como de estadunidenses en desacuerdo con sus frecuentes actos de violencia.

Para los demócratas que asuman la mayoría será difícil detener un presupuesto multimillonario que ya concedieron los republicanos salientes pro orden de Trump, pero los demócratas si pueden ordenan cambios en las estrategias del ICE y de hecho buscar desaparecer esa agencia cuando se termine su actual presupuesto.

Pueden ordenar que el ICE actúe sin rostros cubiertos, con identificaciones a la vista, en vehículos oficiales, entren en domicilios solo con órdenes con firmas de jueces, usen cámaras corporales activadas, y respondan en cortes a demandas y pruebas en su contra, entre otras medidas.