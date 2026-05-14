Avión cae al Atlántico; 11 pasajeros sobreviven

Un avión tipo Beechcraft King Air 300 que cubría la ruta entre el aeropuerto de Marsh Harbour en Bahamas y el Grand Bahama International Airport en Freeport, sufrió una emergencia en pleno trayecto. El piloto alcanzó a reportar la falla antes de perder comunicación con las autoridades aéreas. Minutos después, la aeronave terminó cayendo al océano Atlántico, en aguas cercanas a Florida.

La Aircraft Accident Investigation Authority de Bahamas confirmó que el accidente ocurrió alrededor de las 12:05 horas, a unos 80 kilómetros al este del aeropuerto regional de Vero Beach, Florida. En un inicio se habló de 10 ocupantes, pero posteriormente la Guardia Costera de Estados Unidos precisó que eran 11 personas las que viajaban a bordo.

Un Beechcraft King Air 300 cayó al Atlántico cerca de Florida; los 11 pasajeros sobrevivieron y fueron rescatados por la Guardia Costera de Estados Unidos. Especial

El operativo de rescate incluyó el despliegue de un avión C-27 y varios helicópteros especializados en búsqueda y rescate, que lograron localizar a los pasajeros en el mar. Todos fueron encontrados con vida y trasladados vía aérea al aeropuerto internacional Melbourne Orlando, desde donde fueron llevados a hospitales de la zona para recibir atención médica y revisiones preventivas. Hasta ahora no se han revelado las identidades de los ocupantes ni la gravedad de las lesiones que pudieron haber sufrido tras el impacto.

El avión involucrado

La aeronave siniestrada fue identificada como un Beechcraft King Air 300, un bimotor turbohélice ampliamente utilizado para vuelos ejecutivos, chárter y operaciones regionales en zonas insulares. Su capacidad para operar en pistas cortas lo convierte en un modelo recurrente en el Caribe y otras regiones con conexiones aéreas entre islas.

Aunque el accidente ocurrió cerca de la costa de Florida, el vuelo tenía origen y destino en territorio bahameño, lo que motivó la participación conjunta de autoridades de Bahamas y Estados Unidos en la coordinación de la respuesta.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que ya inició una investigación para determinar las causas del accidente y esclarecer si se trató de un problema mecánico, una falla estructural o un error humano, aunque por ahora no se ha emitido un informe oficial.