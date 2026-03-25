Delcy Rodríguez destituye al embajador venezolano ante la ONU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la destitución de Samuel Moncada como embajador permanente del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cargo que ocupó desde 2017 tras ser designado por el depuesto Nicolás Maduro.

Rodríguez informó que Moncada pasará a cumplir “nuevas tareas internacionales”, aunque no precisó cuál será su próximo destino. En su lugar, nombró a Coromoto Godoy, hasta ahora ministra de Comercio Exterior, confiando en su “amplia trayectoria diplomática para consolidar nuestra presencia en el sistema de Naciones Unidas y defender los intereses del país”.

Con el nombramiento de Godoy en la ONU, el Ministerio de Comercio Exterior será asumido por el economista Johann Álvarez Márquez, cuya gestión, según Rodríguez, será “fundamental para el desarrollo de una economía productiva y diversificada”, con el objetivo de impulsar el posicionamiento de Venezuela en los mercados internacionales.

Este movimiento se suma a una serie de 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que destacan la salida de Vladimir Padrino de la cartera de Defensa y la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias, acusado de ser testaferro de Maduro.

Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta, asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense. Desde entonces, ha promovido reformas económicas orientadas a una mayor apertura al capital privado y ha impulsado una ley de amnistía para facilitar la transición política.

La destitución de Moncada y el nombramiento de Godoy reflejan la intención del gobierno interino de reorganizar su política exterior y fortalecer la presencia venezolana en organismos internacionales, en un momento en que el país busca recuperar legitimidad y abrirse a nuevas alianzas.

Con información de AFP.