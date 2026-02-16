Delcy elimina entes y programas chavistas; se adaptan a “las nuevas directrices”

CARACAS.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, profundiza sus cambios en el gobierno con la eliminación de siete programas sociales y organismos del chavismo, cuatro de ellos creados por el derrocado mandatario Nicolás Maduro.

Una gaceta oficial fechada el 9 de febrero y difundida por medios locales ayer muestra la eliminación de cinco programas sociales y dos entidades de coordinación e inteligencia del Estado.

Entre ellos, destaca el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 bajo el primer mandato de Maduro para unificar información sobre temas estratégicos como defensa, inteligencia y orden interno.

ONG denunciaban restricciones al acceso a la información en el país con la creación del Cesppa.

También eliminó tres programas sociales conocidos como “misiones” creados durante el gobierno de Maduro. Los otros dos programas y un ente suprimidos se crearon y potenciaron con el mandato del expresidente Hugo Chávez.

Algunas funciones de los programas eliminados serán reasignadas a otro ministerio, apunta la gaceta oficial.

El decreto firmado por Rodríguez tiene como objetivo reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia, al considerar que el Ejecutivo “debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social” y a “realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos”.