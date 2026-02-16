Comprometen 5 mil mdd para restaurar a Gaza; esperan el desarme de Hamás

PALM BEACH.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los Estados miembros de su llamada Junta de paz han comprometido 5 mil millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

En una publicación en su red Truth Social, el mandatario escribió que los Estados miembros también han prometido miles de efectivos para la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local “para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes”.

Tras una reunión inicial en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero, la junta se reunirá este jueves en Washington.

Trump afirmó que los 5 mil mdd prometidos por los Estados miembros se anunciarían formalmente en ese momento.

El encuentro del jueves tendrá lugar en el Instituto Donald J. Trump para la Paz, que el Departamento de Estado ha rebautizado recientemente. Se espera que asistan delegaciones de más de 20 países.

Para ser miembros permanentes de la Junta de paz, se ha solicitado a los países el pago de mil millones de dólares.

Mientras que las potencias regionales de Oriente Medio, entre ellas Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Qatar e Israel, se han sumado a la iniciativa, las potencias mundiales y los aliados tradicionales occidentales de Estados Unidos se han mostrado más cautelosos.

Aunque originalmente se concibió para supervisar la reconstrucción de Gaza, el estatuto de la Junta de paz no parece limitar su función al territorio palestino.

“La Junta de Paz tiene un potencial ilimitado”, declaró Trump el domingo en su publicación.

Trump también pidió al movimiento palestino Hamás que avance en su desarme, dentro del plan de paz para Gaza negociado por Estados Unidos y aprobado por Naciones Unidas.

“Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata”, dijo Trump.

El desarme es un elemento clave de la segunda fase del plan de alto al fuego, sellado en octubre entre Israel y el grupo palestino para poner fin a la guerra iniciada en octubre del 2023.

La segunda fase estipula que las fuerzas israelíes se retiren gradualmente de Gaza y que Hamás se desarme, con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para garantizar la seguridad.

Hamás ha afirmado repetidamente que el desarme es una línea roja, aunque indicó que podría considerar la entrega de sus armas a una futura autoridad gobernante palestina.

Ambas partes se acusan mutuamente a diario de violaciones del alto al fuego.

Más de 600 muertos durante tregua

El Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, afirma que al menos 601 personas murieron asesinadas desde la entrada en vigor del cese al fuego el 10 de octubre.

Por su lado, Israel reporta que al menos cuatro de sus soldados fallecieron en el mismo periodo.

Varios ataques israelíes en la Franja de Gaza dejaron ayer al menos 12 muertos, denunció la Defensa Civil del territorio palestino.

La Defensa Civil informó que uno de estos ataques alcanzó una carpa que albergaba a desplazados en Jabaliya el norte de Gaza y dejó cinco muertos.

Otras cinco personas murieron en otro ataque en Jan Yunis.

El ejército afirmó haber llevado a cabo ataques tras identificar a “varios terroristas armados que se refugiaban bajo los escombros” cerca de soldados israelíes, “probablemente tras haber salido de instalaciones subterráneas”, en el sector de Beit Hanun, en el norte.

Añadió en un comunicado que estos hombres habían cruzado la Línea Amarilla, que delimita la zona todavía ocupada por los soldados israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, acusó al ejército israelí de haber violado la tregua.