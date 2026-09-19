Cuba reconecta red eléctrica pero advierte que apagones continuarán

Cuba reconectó el sábado su red eléctrica tras un nuevo apagón nacional, el séptimo del año, en medio de una profunda crisis económica y energética, agudizada por las sanciones de Washington.

Las autoridades advirtieron, sin embargo, que los cortes persistirán debido al déficit de generación.

Los 9.4 millones habitantes de la isla volvieron a quedarse sin electricidad pasado el mediodía del viernes, debido a una falla en las líneas de transmisión que dejó inicialmente sin servicio a las cinco provincias de la zona occidental del país, incluida La Habana, y luego a las diez restantes.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que a las 20H00 hora local "quedó conectado el SEN (Sistema Eléctrico Nacional) en todo el país".

Sin embargo, la recuperación del sistema no traerá un alivio inmediato para la población, ya que el déficit de generación seguirá causando apagones en gran parte del país, según precisó Lisner Cruz, directivo de la UNE, en declaraciones divulgadas por la televisión cubana.

"Es severa la afectación", añadió Cruz.

Según la compañía, solo el 48 por ciento de la población de La Habana contaba con servicio eléctrico en la noche de este sábado.

"Aquí tuvimos mas o menos una unas cuatro horas de luz en la tarde y luego la volvieron a quitar", declaró a la AFP Lucía Martínez, una pensionada que vive en el oeste de la capital.

La compañía tardó unas 30 horas en restablecer el servicio, seis menos que en el apagón general anterior, a principios de enero.

Cuba sufre constantes cortes de electricidad debido la obsolescencia de las siete plantas termoeléctricas que constituyen la columna vertebral de la red nacional.

La situación se ha agravado desde enero, cuando el gobierno de Donald Trump impuso un bloqueo petrolero y otras sanciones al país, que dificultan el suministro de combustible a estas plantas y a los generadores de respaldo, que funcionan con diésel importado.

Cruz subrayó que si el país dispusiera de ese combustible podría restablecer su red eléctrica con mayor rapidez.

En las últimas semanas los apagones se han prolongado por más de 30 horas en la capital, mientras que en otras provincias suman más de 60 horas consecutivas.

La Habana responsabiliza a Washington de la crítica situación del sistema eléctrico, mientras que Estados Unidos considera que se debe a una mala gestión económica interna.