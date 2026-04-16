Cuba asegura estar lista ante una eventual ofensiva militar de Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el país está “listo” para enfrentar una posible agresión militar de Estados Unidos, en un discurso pronunciado en La Habana con motivo del 65º aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos.

Ante miles de personas reunidas en el centro de la capital, Díaz-Canel declaró: “El momento es sumamente desafiante y nos convoca a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla”.

El mandatario reafirmó el carácter socialista del Estado cubano y denunció lo que calificó como una “narrativa mentirosa y cínica” que presenta a Cuba como un Estado fallido. “Cuba no es un Estado fallido, es un Estado cercado. Seguimos siendo una revolución socialista en las propias narices del imperio”, añadió.

La conmemoración recuerda la invasión de Bahía de Cochinos, ocurrida entre el 15 y el 19 de abril de 1961, cuando unos 1.400 exiliados anticastristas, entrenados y financiados por la CIA, desembarcaron en la isla con el objetivo de derrocar al gobierno de Fidel Castro. La operación fracasó y se convirtió en un símbolo de resistencia para el régimen cubano.

La ofensiva se produjo tras la implementación de una reforma agraria y una campaña de nacionalizaciones de tierras y empresas estadounidenses, medidas que intensificaron la confrontación con Washington.

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos se han recrudecido en los últimos meses. En enero, Washington bloqueó el suministro de hidrocarburos a la isla, en un contexto marcado por la caída del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana.

El endurecimiento de las sanciones ha agravado la crisis económica cubana, mientras el gobierno insiste en que la isla enfrenta un cerco político y económico.

A pesar del discurso desafiante, existen conversaciones en curso entre ambos países, aunque sin resultados concretos hasta ahora.