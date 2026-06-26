Corea del Sur acelerará despliegue de drones militares contra Corea del Norte

Corea del Sur ampliará rápidamente sus capacidades en materia de drones y de defensa contra drones para hacer frente a Corea del Norte, entre otras medidas, mediante la formación de 500 mil "guerreros de drones" y la distribución de decenas de miles de sistemas no tripulados entre las unidades de primera línea, dijo el viernes el Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, dijo que el ejército tenía previsto fabricar 110 mil drones para 2029 con el fin de desplegarlos en el ejército de tierra, la marina y la fuerza aérea, pero el ministerio revisó posteriormente esta cifra a unos 60.000, de los cuales se introducirán alrededor de 11 mil en 2026.

Se indicó que los sistemas se distribuirían entre todas las fuerzas armadas, con el objetivo de convertir los drones en un elemento estándar para cada soldado.

Los drones ya no deben ser un equipo utilizado por un número limitado de unidades, sino una herramienta de combate universal", dijo Ahn en una rueda de prensa, y añadió que las tropas deberían utilizarlos como una "segunda arma personal".

Ahn señaló que Seúl recurriría a componentes fabricados íntegramente en el país, en lugar de piezas chinas, para la fabricación de los sistemas, en respuesta a las preocupaciones en materia de seguridad.

El anuncio se produce en un momento en que ambas Coreas aceleran sus esfuerzos por desarrollar capacidades con drones, influidas por las lecciones aprendidas de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, donde los sistemas no tripulados se han convertido en un factor decisivo en el campo de batalla.

Los drones de bajo costo operados en grandes cantidades están cambiando radicalmente la naturaleza de la guerra", dijo Ahn, y advirtió de que Corea del Norte también está desarrollando sistemas no tripulados, lo que aumenta las amenazas a las instalaciones militares y civiles del Sur.

El plan de Corea del Sur incluye la ampliación de los sistemas de defensa contra drones, como láseres y armas de microondas de alta potencia, así como un cambio en las operaciones para que cada cuerpo pueda llevar a cabo misiones de vigilancia y ataque utilizando drones, en lugar de depender de un mando centralizado.