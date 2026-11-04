Corea del Norte prueba nuevo sistema de misiles de defensa aérea

Corea del Norte volvió a mostrar sus capacidades armamentísticas al probar un sistema de misiles antiaéreos de nuevo diseño y realizar un ejercicio de ataque con proyectiles de crucero estratégicos, informaron este jueves medios estatales.

La prueba del miércoles tuvo lugar en medio de una serie de demostraciones de armas en las últimas semanas que incluyen munición de racimo, drones de ataque, un sistema de torpedos de precisión guiados y un misil hipersónico de alcance intermedio.

El ejército de Corea del Sur informó el miércoles que detectó varios proyectiles lanzados desde la zona norcoreana de Sondok hacia el mar de Japón.

Pyongyang endurece su postura ante Seúl y Washington

Pyongyang también ha endurecido su postura frente a Seúl y Washington. Las relaciones intercoreanas se han deteriorado por una disputa en torno a minas terrestres en su fortificada frontera.

Además, la influyente hermana del líder Kim Jong Un dejó entrever esta semana que Corea del Norte tiene escaso interés en retomar las conversaciones con Washington.

El sistema de nuevo diseño se probó para confirmar sus especificaciones técnicas, señaló el jueves la agencia oficial de noticias norcoreana. Añadió que la prueba también demostró la capacidad del sistema de misiles para identificar y seguir objetivos, así como la fiabilidad de su dispositivo de procesamiento de datos de detección.

Un ejercicio de ataque con misil de crucero

La agencia estatal norcoreana también informó que una subunidad de fuego de una unidad de misiles de crucero estratégicos de largo alcance en el este de Corea del Norte realizó asimismo un ejercicio de ataque el miércoles. Sobre el resultado, los medios estatales indicaron:

"Cumplió perfectamente su misión de atacar un objetivo que simulaba un aeropuerto con un misil de crucero estratégico de largo alcance", señalaron medios estatales sobre la unidad.

A diferencia de los lanzamientos de misiles balísticos, las pruebas de proyectiles de crucero de Corea del Norte no están prohibidas por las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Corea del Norte ya ha lanzado misiles durante elecciones en Estados Unidos, en los comicios de mitad de mandato de hace cuatro años y en las presidenciales de hace dos años.