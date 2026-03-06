Conflicto en Medio Oriente es una "grave emergencia humanitaria": ACNUR

La agencia de la ONU para los refugiados dijo el viernes que casi cien mil personas han sido desplazadas dentro del Líbano y que decenas de miles de refugiados sirios han huido de vuelta a través de la frontera, calificando la situación en la región como una "grave emergencia humanitaria".

Israel emitió órdenes de evacuación a gran escala para el sur del Líbano y partes de Beirut en medio de las hostilidades con el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, desde que comenzó la campaña aérea estadounidense-israelí contra Teherán el 28 de febrero.

"El ACNUR ha declarado que la escalada de la crisis en Oriente Medio es una grave emergencia humanitaria que requiere una respuesta inmediata en toda la región y en el sudeste asiático", declaró Ayaki Ito, director de Emergencias y Apoyo a Programas de la agencia de la ONU para los refugiados, en una rueda de prensa en Ginebra.

Las cifras podrían estar subestimadas

Ayaki Ito añadió que las cifras proporcionadas hasta ahora sobre la magnitud del desplazamiento probablemente sean una subestimación.

Afirmó que unas cien mil personas se han desplazado dentro de Irán en los primeros días del conflicto y que el personal del ACNUR en ese país está recibiendo cientos de llamadas diarias de iraníes que solicitan ayuda.

La Organización Mundial de la Salud está intensificando la vigilancia de enfermedades en el Líbano debido al desplazamiento masivo, según declaró la directora regional, Hanan Balkhy.

"Nos preocupa mucho el número de personas desplazadas y la falta de agua y saneamiento adecuados", afirmó.

Con información de Reuters.

*mcam