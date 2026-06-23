Condenan 24 años a allegado de Sánchez; penalizan a otros dos implicados en fraude

MADRID.— El exministro de Transportes y Movilidad español José Luis Ábalos, figura clave en el ascenso del jefe de gobierno español Pedro Sánchez, fue condenado este lunes a 24 años de cárcel por corrupción junto con otros tres implicados.

El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, informó el poder judicial en un comunicado.

Su mano derecha en el ministerio, Koldo García, fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, que ejercía de enlace entre los políticos y las empresas, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia en este caso.

La sentencia del caso Ábalos “concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción”, agregó el tribunal.

“Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama” y otros hechos, como los 10 mil euros mensuales que cobraba Ábalos de la trama o “la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas”.

El tribunal destaca asimismo “el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción”.

Ábalos denunció durante el juicio un intento de “politizar” el caso y cargó contra la oposición conservadora, que presentó la denuncia inicial, por hacer un “uso torticero de la justicia”.

También rechazó las acusaciones de Aldama, quien había afirmado que la trama alcanzaba niveles superiores del poder político, mencionando al propio Pedro Sánchez, sin que éste haya sido imputado.

La sentencia supone un duro golpe para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el gobierno, que han tratado de marcar distancias con quien fue durante años uno de los principales artífices del ascenso de Sánchez al poder.

Desde su puesto como secretario de organización, Ábalos fue el encargado de pilotar la moción de censura que en 2018 desalojó del poder al conservador Mariano Rajoy por una condena por corrupción a su partido.

Suma nuevo revés

La sentencia es un revés para Pedro Sánchez, que se añade a otros quebraderos de cabeza judiciales, con su hermano recién juzgado por un caso de tráfico de influencias, su esposa Begoña Gómez a un paso de ir a juicio y privada de pasaporte también por tráfico de influencias, y con otro colaborador cercano, Santos Cerdán, también imputado por corrupción.

A ellos se suma la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno socialista muy afín a Sánchez, por haber influido presuntamente en el Ejecutivo a cambio de comisiones ilegales.

El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), pidió la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones.

“El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio” y “es indecente que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno”, dijo Feijóo a la prensa.

Otros casos

· José Luis R Zapatero. Corrupción en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

· David Sánchez. Tráfico de influencias para obtener el cargo de coordinador de conservatorios de Badajoz.

· Begoña Gómez. Fraude y uso de recursos públicos en la creación de una cátedra que ella codirigió.

· Santos Cerdán. Fraude con el cobro de dinero a cambio de concesiones de obras públicas irregulares.