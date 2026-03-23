Comicios municipales en Francia: La izquierda resiste en París, Marsella y Lille

La izquierda conservó París y Marsella, en unos reñidos comicios municipales, en Francia, que vieron cómo la extrema derecha y la izquierda radical se imponían en ciudades medias un año antes de la elección presidencial de 2027.

La campaña estuvo marcada por una fuerte tensión entre los partidos, cuando Francia vive una profunda crisis política desde las legislativas anticipadas de 2024 que dejaron tres bloques sin mayorías: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Grégoire, el corazón de la resistencia

En París, el diputado socialista Emmanuel Grégoire, aliado a ecologistas y comunistas, se impuso ampliamente a la exministra conservadora Rachida Dati, según las proyecciones.

No tengan miedo (...) París será el corazón de la resistencia de esta unión de derechas”, aseguró Grégoire, tercer alcalde socialista consecutivo desde 2001.

A quienes temen los tiempos que vienen, les digo: No tengan miedo (...) París será el corazón de la resistencia de esta unión de derechas", aseguró el sucesor de Anne Hidalgo y el tercer alcalde socialista consecutivo desde 2001.

Grégoire celebró su victoria desplazándose en bicicleta al Ayuntamiento para recibir de manos de Hidalgo la llave de la ciudad. Los 12 años de mandato de la alcaldesa saliente estuvieron marcados por la adaptación de la ciudad al cambio climático.

Esto representa una importante victoria para la izquierda moderada que rechazó aliarse en París con la candidata del partido La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical), Sophia Chikirou (8.9%).

La "esperanza" Philippe

La izquierda también retuvo Marsella en manos del alcalde saliente, Benoît Payan, quien se benefició de la retirada en la segunda vuelta del candidato de LFI para evitar una victoria de la extrema derecha.

Los socialistas conservaron Lille, en alianza con los ecologistas, y arrebataron a estos últimos Estrasburgo, en coalición con el centroderecha. También derrotaron al exprimer ministro centrista François Bayrou en su feudo de Pau.

Lyon mantendrá como alcalde al ecologista Grégory Doucet, que pactó con LFI para enfrentar a la derecha.

Uno de los grandes vencedores en el bloque de centroderecha fue el exprimer ministro del presidente Emmanuel Macron, Édouard Philippe, que había fiado su candidatura a la presidencial de 2027 a su reelección como alcalde de El Havre.

La izquierda radical y la extrema derecha avanzaron, sin embargo, en el panorama municipal de Francia, los ecologistas perdieron ciudades que gobernaban desde la “ola verde” de 2020 como Burdeos, Estrasburgo, Besanzón y Poitiers.

El eurodiputado ultraderechista y presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, celebró el “mayor avance de su historia” de su partido con victorias en “decenas” de localidades, aunque fracasó en los objetivos que se había fijado como Marsella, Tolón y Nimes, en la cuenca mediterránea.

La participación se estimó en torno al 57%. La abstención es la segunda más alta, después de los comicios de 2020, celebrados en plena pandemia.

Con información de AFP.

*mcam