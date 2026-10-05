Cilia Flores tiene un ‘tema en el corazón muy delicado’, asegura hijo de Maduro

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, enfrenta un delicado problema cardíaco mientras permanece detenida en una cárcel de Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones de su hijastro, Nicolás Maduro Guerra, quien pidió que pueda recibir atención médica fuera del centro penitenciario.

Maduro Guerra afirmó que Flores, de 69 años, tiene un “tema en el corazón muy delicado” y que presenta un “prolapso”, condición que, en casos graves, puede provocar complicaciones cardíacas.

Está con 40 mujeres (...) No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente”, declaró el diputado a la AFP.

La situación médica se convirtió en uno de los argumentos para solicitar que la exfuncionaria venezolana pueda cumplir su proceso bajo prisión domiciliaria, una petición que ya fue rechazada por las autoridades estadounidenses.

Cilia Flores también padece hipertensión y asma

Según el relato de Maduro Guerra, Flores comenzó a presentar problemas de presión arterial después del 3 de enero, fecha en que fuerzas estadounidenses realizaron la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Empezó a sufrir de la tensión después del 3 de enero, nunca había sufrido de la tensión”, afirmó.

El hijo de Maduro también señaló que Flores tuvo un episodio respiratorio después de que las autoridades penitenciarias utilizaran gas pimienta para controlar una pelea entre dos mujeres dentro de la prisión.

Ella es asmática. Entonces... Bueno, esperamos que pueda pasar algo bueno esta semana”, dijo.

Estos señalamientos describen la situación desde la versión de la familia. Hasta ahora, no se ha presentado públicamente un informe médico independiente que permita verificar el alcance de las afecciones mencionadas.

La defensa de Flores propone vigilancia armada y brazalete electrónico como condiciones de arresto. Especial.

Abogado pide que reciba tratamiento fuera de prisión

La defensa de Flores había solicitado semanas atrás que se le concediera prisión domiciliaria para recibir tratamiento médico. Sin embargo, el 23 de septiembre la Fiscalía estadounidense recomendó al tribunal rechazar su petición de libertad previa al juicio.

El caso permanece vinculado al proceso penal que enfrenta junto con Nicolás Maduro en Nueva York.

Flores y el exmandatario venezolano están acusados por autoridades estadounidenses de haber participado en el transporte de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Ambos rechazan las acusaciones.

Maduro, de 63 años, ha sostenido además que es un “prisionero de guerra”.

¿Por qué está detenida Cilia Flores?

Flores permanece bajo custodia estadounidense después de la operación militar realizada en Venezuela en enero, que terminó con la captura de ella y Maduro y su traslado a Estados Unidos.

La exdiputada y abogada venezolana fue una figura de alto nivel durante los gobiernos chavistas. Antes de su detención ocupó cargos como presidenta de la Asamblea Nacional y procuradora general de Venezuela.

Su esposo la llamó públicamente “la primera combatiente”, mientras que diversos observadores le atribuyeron un papel relevante dentro del aparato político del gobierno venezolano.

Ahora, su situación médica se suma al proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos, mientras su defensa busca que pueda recibir atención fuera de la prisión.

Por el momento, el dato central expuesto por su familia es que Cilia Flores necesita una intervención por un problema cardíaco que describen como delicado, mientras la solicitud para cumplir su proceso en prisión domiciliaria continúa siendo un asunto judicial.