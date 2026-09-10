Inteligencia española advirtió ola en Ceuta; informes señalaron riesgo por irrupción

MADRID.— Informes de inteligencia y de cuerpos de seguridad desclasificados por el gobierno español advirtieron del riesgo de “entradas masivas” de migrantes a Ceuta horas antes de la entrada de miles de ellos al enclave norafricano desde Marruecos el 30 y 31 de julio.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró el jueves pasado en el Congreso, al anunciar que desclasificaría estos cuarenta documentos, que aunque sí hubo “informes de situación” sobre el estado de la frontera, “no hubo ninguna información que compartiera la magnitud” de la “crisis que íbamos a sufrir”.

“Se han detectado comunicaciones internas en grupos de migrantes en que tratan de organizar entradas masivas en la noche del 29/07/2026”, señala un documento del Cenif, una división de fronteras de la Policía Nacional, publicado la víspera de la irrupción de más de 70 mil migrantes al pequeño territorio español.

El Cenif habla de casi mil cruces a nado desde Marruecos del 1 al 28 de julio, unas cifras que “consolidan una drástica tendencia al alza en comparación con el año pasado”, lo que constituye “una amenaza consolidada y prioritaria”.

Una “nota urgente” del Centro Nacional de Inteligencia de la tarde del 29 de julio, advierte “de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta” en grupos de Facebook, uno de ellos “con más de ciento sesenta mil miembros”.

Sánchez insistió en X que “con la información que existía entonces, nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31. Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE”.

Por otro lado, el dirigente socialista dijo que tampoco ha recibido documento alguno que contenga “evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio”.

Las dudas sobre el papel de Marruecos aumentaron tras la filtración la semana pasada de un informe policial que apuntaba a la “permisividad” de las fuerzas de seguridad de ese país durante la crisis.

Un documento desclasificado emitido por la inteligencia militar al mediodía del 30 de julio, afirma que las autoridades marroquíes actuaron, cuando menos, “de forma negligente y pasiva”.

La oposición acusa al gobierno de no haber actuado pese a haber sido advertido de lo que iba a ocurrir en Ceuta, así como critica que exculpe a Marruecos, a quien ve detrás de la ola migrante.

“El gobierno sabía todo lo que estaba pasando (...) Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta”, denunció ayer en conferencia de prensa Ester Muñoz, la portavoz del Partido Popular (PP, derecha) en el Congreso español.