Al menos 19 mueren en Nueva Jersey por la ola de calor que azota Estados Unidos

Al menos 19 personas han muerto en el estado de Nueva Jersey aparentemente a causa de la ola de calor que azota el este y el centro de Estados Unidos, según las autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que alrededor de 160 millones de estadunidenses están bajo alertas por calor intenso o extremo en medio del feriado del 4 de julio este fin de semana.

"Ahora hemos llegado a 19 muertes presuntamente relacionadas con el calor en todo el estado", declaró el sábado en una conferencia de prensa el comisionado de Salud de Nueva Jersey, Raynard Washington.

"Lamentablemente, muchas de estas personas fueron encontradas en viviendas sin aire acondicionado; algunas estaban fuera de sus residencias, algunas en la calle y otras incluso en autos estacionados", añadió.

Las autoridades instaron a la población a permanecer en interiores, beber más agua de lo habitual y buscar lugares con aire acondicionado si no tienen acceso en sus hogares.

"Este clima es extremo y peligroso... y este es el periodo de calor más intenso que hemos visto en más de 14 años", advirtió a los residentes la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

Las olas de calor más frecuentes, prolongadas e intensas evidencian el cambio climático, que también ha golpeado con fuerza recientemente a Europa.