Rusia niega el uso de toxina contra Alexei Navalni: "Una acusación categóricamente falsa"

Rusia ya reaccionó (y rechazó) las recientes conclusiones presentadas por un bloque de naciones europeas en torno de la muerte del abogado y opositor Alexei Navalni.

Este lunes, el vocero del gobierno ruso, Dimitri Peskov, rechazó "categóricamente" las acusaciones que señalan a Moscú como responsable del asesinato del líder opositor mediante el uso de una potente neurotoxina.

En una rueda de prensa que coincide con el segundo aniversario del fallecimiento del activista en una prisión de Siberia, Peskov calificó los señalamientos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y los Países Bajos como "parciales e infundados".

Según el funcionario, Rusia no acepta ni comparte la versión de que Navalni fuera envenenado con un agente nervioso.

Se cumplen dos años de la muerte del opositor ruso Alexei Navalni. AFP

La ‘prueba química’ que divide a Europa y Moscú

La tensión escaló tras un comunicado conjunto emitido por los ministros de Asuntos Exteriores de las cinco naciones mencionadas. En él, los gobiernos aseguran que análisis independientes de muestras de Navalni confirmaron de manera concluyente la presencia de epibatidina.

La epibatidina es un alcaloide extremadamente tóxico que se encuentra de forma natural en la piel de una rana dardo de Ecuador; de acuerdo con la legislación internacional, esta sustancia puede clasificarse como sustancia de uso prohibido bajo la Convención sobre Armas Químicas si se emplea con fines bélicos.

En su informe, los expertos europeos destacan un punto clave: esta toxina no existe de forma natural en territorio ruso, lo que, a su juicio, sugiere una logística de obtención y refinamiento vinculada a estructuras estatales.

Mientras que Moscú sostiene que Navalni murió por causas naturales, Europa argumenta que los síntomas reportados antes de su colapso en prisión son totalmente compatibles con la parálisis nicotínica que provoca esta neurotoxina.

Esta fue la reacción del Kremlin

Para el gobierno de Vladimir Putin, el informe europeo carece de rigor.

Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones; no las compartimos", insistió Peskov ante la prensa internacional.

La epibatidina se obtiene de la piel de la rana dardo de Ecuador Wikipedia

El Kremlin mantiene que las investigaciones internas no revelaron rastro de sustancias prohibidas y acusa a Occidente de utilizar la figura de Navalni para justificar sanciones y alimentar la rusofobia.

Desde su fallecimiento el 16 de febrero de 2024, la comunidad internacional ha denunciado las condiciones inhumanas a las que fue sometido el opositor, incluyendo el aislamiento extremo y la falta de atención médica adecuada en la prisión Lobo Polar.

¿Quién fue Alexei Navalni?

Alexei Navalni fue la figura más prominente de la oposición rusa durante la última década. Abogado de profesión, saltó a la fama a través de su blog y su canal de YouTube, donde denunciaba con pruebas documentales la corrupción en las altas esferas del poder ruso.

Fundación Anticorrupción (FBK): A través de esta organización, Navalni publicó investigaciones virales sobre las propiedades de la élite política rusa, incluyendo el famoso video sobre ‘El palacio de Putin’. Sobreviviente de Novichok: En 2020, ya había sobrevivido a un intento de envenenamiento con el agente nervioso Novichok, tras el cual fue tratado en Alemania. Regreso y arresto: A pesar del riesgo, regresó a Rusia en enero de 2021, donde fue detenido inmediatamente al aterrizar. Pasó sus últimos años encarcelado bajo múltiples cargos que organismos de derechos humanos calificaron como persecución política.

Navalni denunció corrupción en las altas esferas del poder ruso AFP

Con información de Europa Press.