Guerra contra Irán dispara precios de energía y hunde las bolsas globales

Los precios de la energía se dispararon este martes por la guerra contra Irán, que fortaleció al dólar y presionó a la baja las bolsas por la preocupación de un brote de inflación.

La guerra en Oriente Medio amenaza a una región crucial para la producción y exportación de hidrocarburos.

El estrecho de Ormuz, cuello de botella por el que transita alrededor del 20 por ciento del petróleo y el gas natural licuado (GNL) que se consume a nivel mundial, está cerrado de facto al tráfico: las principales compañías marítimas han suspendido sus travesías ante la subida del valor de las primas de seguro.

El barril de crudo Brent superó el martes los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024, aunque terminó la sesión con un incremento del 4.71 por ciento en 81.40 dólares.

Su equivalente estadunidense, el barril de West Texas Intermediate, cerró a 74.56 dólares (+4.67 por ciento).

Por su parte, el gas europeo llegó a cotizar por encima de los 65 euros el megavatio hora, un nivel no visto desde enero de 2023.

Los precios europeos del gas natural se dispararon después de que la compañía energética pública de Catar, QatarEnergy, anunciara la interrupción de su producción de gas natural licuado (GNL) debido a los ataques iraníes contra las instalaciones de dos de sus principales plantas de procesamiento.

Antes, una de las mayores refinerías de Arabia Saudita tuvo que interrumpir algunas de sus operaciones.

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán mantiene en alerta a los mercados globales. AFP

Los operadores "empiezan a tomar conciencia de que el riesgo de una escalada prolongada en la región es muy alto", señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se extiende por Oriente Medio, avivó los temores a una crisis energética que provoque un brote inflacionario.

El aumento de los costos energéticos alimenta las preocupaciones sobre la inflación, lo que hace que algunos descarten la posibilidad de una bajada de las tasas de interés y otros aumenten las posibilidades de una subida, al tiempo que se incrementan las preocupaciones sobre los beneficios (de las empresas) debido al aumento de los costos operativos y a una posible caída del gasto de los consumidores", señaló Patrick O'Hare, analista de Briefing.com.

Guerra contra Irán golpea las bolsas

La bolsa de Nueva York cerró el martes con pérdidas aunque se recuperó parcialmente de fuertes caídas del inicio de la sesión.

El Dow Jones retrocedió 0.83 por ciento, el índice tecnológico Nasdaq perdió 1.02 por ciento y el S&P 500 cedió 0.94 por ciento.

El mercado reacciona ahora a cada nuevo titular de la prensa con relación al conflicto en curso", dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Londres cayó un 2.8 por ciento, Fráncfort 3.44 por ciento y París 3.46 por ciento. Madrid perdió 4,55 por ciento y Milán 3.92 por ciento.

"Los mercados europeos se ven muy afectados, ya que el impacto inflacionista de la guerra en Irán se está dejando sentir con toda su fuerza", afirmó Joshua Mahony, analista jefe de mercados de Scope Markets.

En la Bolsa de Seúl, donde se reanudaban las operaciones tras el lunes festivo, el índice Kospi cerró con una caída del 7.24 por ciento este martes.

En Tokio, el índice estrella Nikkei cayó un 3.06 por ciento y el índice Hang Seng de Hong Kong cedió un 1.23 por ciento.

La amenazada de la inflación

"La pregunta es: ¿vamos a volver a una situación similar a la de 2022, cuando la subida de los precios de la energía desencadenó una ola de inflación generalizada que afectó a la economía mundial?", planteó Kathleen Brooks, analista de XTB.

Todas las miradas siguen puestas en el estratégico estrecho de Ormuz, que separa Irán de la península arábiga y da acceso al Golfo.

Con información de AFP.