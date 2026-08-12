La Unión Europea destina 2 millones de euros a afectados por terremoto en Colombia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que la Unión Europea movilizará 2 millones de euros para apoyar a las comunidades de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en el noroeste de Colombia, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está apoyando a Colombia siempre que es posible. Estamos poniendo a disposición 2 millones de euros para apoyar a las comunidades de las zonas más afectadas”, señaló la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

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La UE amplía la asistencia tras el terremoto

La ayuda se suma a los 100 mil euros de asistencia inmediata movilizados inicialmente por Bruselas para atender las necesidades más urgentes tras el sismo y forma parte del apoyo desplegado por el bloque desde el desastre, que incluye también el servicio europeo de cartografía por satélite Copernicus.

Tras la activación por parte de Colombia del Mecanismo de Protección Civil, estamos trabajando para adaptar la ayuda a las necesidades sobre el terreno. Esta es la solidaridad europea”, explicó la presidenta de la Comisión.

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El sismo, de magnitud 7,4, registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ha dejado cientos de muertos y heridos.

¿Por qué la UE destina ayuda a países fuera de Europa?

La Unión Europea (UE) destina ayuda a países de otros continentes principalmente cuando existe una emergencia humanitaria, una crisis prolongada o una necesidad de cooperación para el desarrollo. No se limita a países vecinos ni a Estados con los que tenga acuerdos comerciales.

Entre las principales situaciones en las que interviene se encuentran los desastres naturales, como terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, incendios o epidemias. En estos casos, la UE puede aportar fondos, equipos de rescate, asistencia médica y apoyo logístico.

También proporciona ayuda humanitaria en guerras y conflictos armados para la población civil afectada, incluidos alimentos, agua, refugio y atención sanitaria.

En las crisis de refugiados y desplazamiento, financia programas para atender a personas que han tenido que abandonar sus hogares, tanto en los países de origen como en los de acogida.

En casos de hambrunas y emergencias alimentarias, canaliza recursos mediante organismos de Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y gobiernos afectados.

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Ante crisis sanitarias, puede financiar medicamentos, material médico, vacunación y sistemas de atención de emergencia.

Además, mantiene programas de cooperación para el desarrollo de largo plazo destinados a reducir la pobreza, fortalecer sistemas de salud y educación, mejorar infraestructura y apoyar la adaptación al cambio climático.

En emergencias climáticas, especialmente en regiones vulnerables de África, Asia, América Latina y el Caribe, la UE financia medidas de adaptación y respuesta ante fenómenos extremos.

¿De dónde sale la ayuda y cómo se canaliza?

La UE cuenta con instrumentos específicos de ayuda humanitaria y cooperación internacional dentro de su presupuesto. En una emergencia, la asistencia puede movilizarse rápidamente a través de organismos como ECHO, la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea.

Cuando un país solicita asistencia y activa el Mecanismo de Protección Civil de la UE, los Estados miembros pueden ofrecer equipos, especialistas, suministros o capacidades de rescate.

El sistema no está restringido geográficamente y puede utilizarse también fuera de Europa.