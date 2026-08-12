Menor es motivada a suicidarse en vivo a través de Discord; Brasil ordena suspender transmisiones

La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil ordenó la suspensión de los servicios de transmisión en vivo de Discord en el país. La medida fue determinada por la Superintendencia de Inspección (SFI-ANPD) tras identificar que la herramienta se utilizaba de manera reiterada en casos de violencia, acoso e incitación a la autolesión y el suicidio entre niños y adolescentes.

La medida cautelar de suspender la funcionalidad de transmisión en vivo fue determinada por la Superintendencia de Inspección (SFI-ANPD) debido a la sólida evidencia de que la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir y mitigar los riesgos de acceso, exposición, recomendación o facilitación de contacto con contenido o prácticas que representan violaciones graves de los derechos de los niños y adolescentes dentro de su servicio, especialmente inducción, incitación, instigación o asistencia a la violencia, autolesiones y suicidio, de acuerdo con el Estatuto Digital del Niño y del Adolescente (art. 6, II y III)”, declaró la agencia.

El caso que detonó la suspensión

La ANPD inició el 7 de agosto un proceso administrativo de fiscalización contra Discord, motivado por denuncias relacionadas con la transmisión en vivo del suicidio de una menor de 13 años en Naviraí, Mato Grosso do Sul, ocurrido el 22 de julio.

El procedimiento buscó determinar si la plataforma incumplió las obligaciones del Estatuto Digital del Niño y del Adolescente (ECA Digital), al no implementar medidas de seguridad para prevenir la exposición de menores a contenidos que incentivan la automutilación y el suicidio.

La investigación examinó posibles fallas graves en la protección de menores, como la ausencia de mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios, la omisión en la eliminación de contenidos irregulares y la falta de comunicación inmediata a las autoridades competentes sobre violaciones graves.

Discord es una res social gratuita que permite comunicar a usuarios a través de texto, voz, video y llamadas virtuales a través de servidores. Actualmente cuenta con más de 690 millones de usuarios registrados. La plataforma es utilizada principalmente por la comunidad gamer, un grupo que comparte sus gustos por los videojuegos, lo que atrae a muchos menores de edad, principalmente jugadores de Roblox.