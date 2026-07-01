Ataque ruso con misiles y drones deja dos muertos y 16 heridos en Kiev

La capital de Ucrania fue blanco de una serie de ataques nocturnos rusos con misiles y drones que causaron al menos dos muertos y varios incendios, informaron las autoridades de Kiev este jueves.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había anunciado el día anterior desde Irlanda que regresaría de inmediato a Kiev tras recibir información sobre un ataque "a gran escala" que Rusia estaba preparando.

Durante la noche, el enemigo lanzó nuevamente un ataque masivo contra la región de Kiev utilizando drones de ataque, misiles balísticos y misiles de crucero", aseguró el jueves a primera hora Mikola Kaláshnik, responsable de la administración militar de la región de Kiev, a través de la plataforma de mensajería Telegram.

Precisó que cinco distritos fueron alcanzados.

Una nube de humo se elevó tras una detonación en el centro de la capital ucraniana, seguida de llamas, según un reportero presente en Kiev. Los bomberos y las ambulancias llegaron rápidamente al lugar.

Unos cincuenta minutos después, se escuchó un segundo estallido cerca que lanzó escombros por los aires. En las calles, los habitantes se dirigían hacia refugios con colchones bajo el brazo.

Hasta el momento, el número de heridos en el ataque asciende a 16. Lamentablemente, dos personas han fallecido", anunció el responsable de la administración militar de Kiev, Timor Tkatchenko.

Precisó que 28 lugares resultaron afectados, "principalmente edificios residenciales e infraestructuras civiles".

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, indicó que los bombardeos dañaron un edificio en el centro de la capital que albergaba una estación de ambulancias.

"Cinco profesionales de la salud resultaron heridos (...). Uno de ellos, un paramédico, se encuentra en estado crítico", detalló en Telegram.

El techo de un edificio residencial de gran altura está en llamas" en otro distrito, mientras que hay personas atrapadas en una infraestructura dañada de nueve pisos, agregó el alcalde.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la capital, al igual que otras zonas, es blanco habitual de ataques aéreos mortíferos y, en ocasiones, masivos.

Ataques rusos contra varias regiones de Ucrania dejaron el miércoles seis muertos y unos 50 heridos, anunciaron entonces las autoridades.

Por su parte, Kiev ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, mientras que las negociaciones mediadas por Estados Unidos se encuentran estancadas.