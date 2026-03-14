Ataque de Israel en el sur de Líbano deja al menos 12 trabajadores sanitarios muertos 

Al menos doce trabajadores sanitarios murieron la madrugada de este sábado tras un ataque contra un centro de salud en el sur de Líbano, en un episodio que vuelve a evidenciar la creciente escalada de violencia en Oriente Medio. La información fue confirmada por el Ministerio de Salud libanés en un comunicado difundido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El ataque tuvo como objetivo la localidad de Burj Qalawiya, donde un centro de atención primaria fue alcanzado durante el bombardeo. Entre las víctimas se encuentran médicos, paramédicos y personal de enfermería que se encontraban cumpliendo con sus labores en el momento del impacto. Las autoridades indicaron que otro trabajador sanitario resultó herido, mientras que los equipos de emergencia continúan realizando operaciones de rescate entre los escombros en busca de posibles sobrevivientes.

Según el primer balance oficial, la cifra de fallecidos aún es preliminar, ya que las labores de búsqueda siguen en curso. El Ministerio de Salud libanés denunció que el ataque constituye una grave violación del derecho internacional humanitario, al tratarse de una instalación médica dedicada a la atención de la población civil.

Líbano atacado por Israel. AFP

En su comunicado, el Ministerio condenó enérgicamente lo ocurrido y señaló que se trata de una “agresión continuada contra trabajadores de la salud”, recordando que este tipo de acciones contravienen las leyes internacionales que protegen al personal sanitario en contextos de conflicto armado. Además, subrayó que este ataque se produjo pocas horas después de otro incidente en la localidad de Al Sawana, donde también fueron atacados paramédicos.

Este no es el primer episodio de violencia dirigido contra infraestructura sanitaria en Líbano desde que se intensificaron los enfrentamientos en la región. Desde el 2 de marzo, Israel ha llevado a cabo una serie de bombardeos contra el sur del país y contra Beirut, la capital libanesa, en medio de un aumento de las tensiones regionales.

La ofensiva israelí se inició después de que el grupo chií libanés Hizbulá, aliado y respaldado por Irán, lanzara ataques limitados contra el norte de Israel. Estas acciones fueron presentadas por el movimiento como una respuesta a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, un conflicto que ha provocado una rápida expansión de la violencia en varios frentes de la región.

Líbano atacado por Israel. AFP

Aunque el alcance de las acciones de Hizbulá ha sido descrito como limitado, los bombardeos israelíes en territorio libanés han tenido consecuencias devastadoras. De acuerdo con el último balance oficial del Gobierno libanés, al menos 773 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva, mientras que 1.933 han resultado heridas.

Las cifras también reflejan el impacto humanitario de la crisis. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que casi un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los últimos días debido a los bombardeos y a la inseguridad generalizada.

El Ministerio de Salud reiteró su llamado a la comunidad internacional para que se respete la protección de los trabajadores sanitarios y de las instalaciones médicas, insistiendo en que los hospitales y centros de salud deben ser espacios seguros incluso en contextos de guerra.

Líbano atacado por Israel. AFP

Mientras continúan las labores de rescate en Burj Qalawiya, las autoridades temen que el número de víctimas pueda aumentar en las próximas horas, en un conflicto que sigue profundizando la crisis humanitaria en Líbano y elevando las tensiones en todo Oriente Medio.