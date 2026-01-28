Asesinan a la influencer “Baby Rider” en plena protesta contra régimen de Irán

La joven influencer iraní conocida como Baby Rider, cuyo nombre real era Diana Bahadori, murió a los 19 años durante un operativo de represión de las fuerzas de seguridad en el norte de Irán. El hecho ocurrió la noche del 8 de enero en la ciudad de Gorgan, donde se desarrollaban manifestaciones contra el líder supremo Alí Jameneí, así como contra la crisis económica y la represión estatal.

De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos y reportes recogidos por medios internacionales, la joven habría recibido dos disparos durante la intervención de las fuerzas de seguridad.

¿Quién era Baby Rider?

Baby Rider era una creadora de contenido con casi 200,000 seguidores en Instagram, donde se hizo conocida por publicar videos conduciendo motocicletas de gran cilindrada. En muchos de estos aparecía sin portar el velo obligatorio, lo que en Irán es considerado una violación directa a las normas impuestas por el régimen islámico y un acto de desafío político y social.

Su estilo y la manera en que se mostraba en redes sociales la convirtieron en un símbolo de resistencia para sectores juveniles que cuestionan las restricciones impuestas por el gobierno iraní.

Reacciones tras su muerte

Tras el fallecimiento de Diana Bahadori, familiares denunciaron que pasaron varios días sin conocer su paradero. Según grupos pro derechos humanos, el cuerpo fue entregado dos días después, presuntamente bajo presiones de las autoridades, quienes habrían condicionado la entrega a la aceptación de una versión oficial que atribuía el fallecimiento a un accidente de tránsito.

La versión oficial contrasta con los testimonios y reportes de organizaciones internacionales, que señalan que la joven murió como consecuencia de disparos, directos al rostro, recibidos durante la represión por parte de las autoridades durante las protestas al norte de Gorgan.

Protestas en Irán van en aumento

El caso de Baby Rider se enmarca en un contexto de protestas antigubernamentales que se han intensificado en Irán en los últimos meses. Las manifestaciones han surgido como respuesta a la crisis económica, el desempleo juvenil y las restricciones sociales impuestas por el régimen.

La represión estatal ha sido denunciada por organismos internacionales, que señalan un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, especialmente mujeres y jóvenes que desafían las normas de vestimenta y las restricciones políticas.

La muerte de Diana Bahadori ha generado indignación en redes sociales y ha sido utilizada como ejemplo del costo humano de la represión en Irán, donde las mujeres que desafían las normas del régimen enfrentan riesgos graves, incluso mortales.