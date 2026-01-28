Agresor de Ilhan Omar tiene antecedentes y es pro-Trump

Un hombre fue arrestado el martes luego de rociar una sustancia desconocida contra la representante demócrata Ilhan Omar mientras participaba en un evento comunitario en Minneapolis, Minnesota, donde se pronunciaba sobre las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con autoridades locales, el agresor utilizó una jeringa para lanzar un líquido hacia la congresista. Testigos presenciales señalaron que la sustancia desprendía un olor desagradable, aunque hasta el momento no ha sido identificada oficialmente. Fotografías difundidas por Associated Press muestran restos de un líquido marrón claro en el interior del objeto utilizado.

Pese al ataque, Ilhan Omar permaneció en el escenario y continuó su mensaje ante los asistentes. En un video grabado por C-SPAN, la legisladora afirmó que no cederá ante amenazas y subrayó la resiliencia de su comunidad en Minnesota.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin identificó al sospechoso como Anthony Kazmierczak, de 55 años, quien fue detenido de inmediato y encarcelado bajo un cargo preliminar de agresión en tercer grado, según confirmó el portavoz policial Trevor Folke.

Las autoridades indicaron que la intervención fue inmediata y que el ataque ocurrió momentos después de que Omar reiterara su postura crítica contra ICE y exigiera la abolición del organismo, así como la renuncia o un eventual juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Anthony Kazmierczak, de 55 años, agresor de Ilhan Omar. AFP

Perfil del sospechoso y antecedentes

Información obtenida de registros judiciales de Minnesota, revisados por CNN, señala que Anthony Kazmierczak cuenta con antecedentes penales, incluyendo una condena por robo de automóvil en 1989, múltiples arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol y diversas infracciones de tránsito. También existen antecedentes de problemas financieros, entre ellos dos declaraciones de quiebra.

Un vecino citado por The New York Post describió al detenido como una persona de ideología conservadora y abiertamente crítica de Ilhan Omar. De acuerdo con su testimonio, Kazmierczak padece enfermedad de Parkinson y se encuentra bajo medicación tras un accidente automovilístico ocurrido años atrás.

Kazmierczak mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía publicaciones de contenido político, críticas a la administración de Joe Biden, mensajes de apoyo a Donald Trump y contenidos difundidos por comentaristas conservadores como Ben Shapiro. Parte de ese historial también incluye ataques a funcionarios demócratas de Minnesota y expresiones alineadas con el discurso del movimiento MAGA.

Horas antes del ataque, el propio Donald Trump había arremetido contra Ilhan Omar durante un mitin en Iowa, donde cuestionó públicamente su patriotismo, lo que provocó abucheos entre sus simpatizantes.

Ilhan Omar, blanco recurrente de ataques

Ilhan Omar, nacida en Somalia, llegó a Estados Unidos en 1995 tras obtener asilo durante la guerra civil en su país. Desde su llegada al Congreso, se ha convertido en blanco frecuente de ataques de sectores republicanos, particularmente del ala más radical del movimiento MAGA, que ha difundido acusaciones falsas sobre su estatus migratorio y teorías conspirativas relacionadas con la comunidad somalí en Minnesota.

El incidente ha reavivado el debate sobre la violencia política, la radicalización del discurso público y la seguridad de los representantes electos en actos abiertos a la ciudadanía.

