Desde el año 1939, el Ensamble Académico de Canto y Danza de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha sostenido la misión de llevar la disciplina musical a los frentes de combate. En el contexto de la actual invasión, figuras como Yaroslava Rudenko y Liudmyla Zelenianska se consolidaron como el rostro humano de una manifestación de resistencia institucional y cultural.

Un colectivo que nació en la guerra y mantiene operaciones continuas

La trayectoria de esta institución es un testimonio histórico. El Ensamble Académico de Canto y Danza de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue establecido oficialmente el 11 de enero de 1939. En sus inicios, fue concebido bajo el nombre de Ensamble del Distrito Militar Especial de Kyiv, con el objetivo estratégico de proveer presentaciones musicales a los soldados en servicio.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la agrupación ejecutó sus presentaciones bajo bombardeos y fuego de artillería en el frente oriental, con más de tres mil conciertos directamente en la zona de combate. En décadas posteriores, el ensamble extendió sus operaciones hacia escenarios de alto riesgo, actuando para los liquidadores de Chornóbil en plena zona de contaminación radioactiva. A partir de mayo de 2014, con el inicio de las hostilidades en la región del Donbas, la institución retornó a su vocación fundamental: operar como un ensamble en tiempos de conflicto activo, presentándose ante las fuerzas combatientes.

En la actualidad, el colectivo cuenta con una estructura operativa de más de 120 integrantes, que incluye cantantes, bailarines, músicos de orquesta y un coro masculino. La directriz emocional de la agrupación fue definida por su director artístico anterior, el coronel Dmytro Antoniuk, quien precisó que las tropas en la línea de frente no demandan cantos de corte estrictamente patriótico; por el contrario, solicitan canciones que evoquen sus hogares, a sus parejas y a sus hijos.

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Yaroslava Rudenko. Artista del Ensamble de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ILona Dluzhynska

Yaroslava Rudenko: de la región de Poltava a los escenarios del frente militar

Yaroslava Vasylívna Rudenko nació el 27 de enero de 1989 en Rudka, una pequeña localidad ubicada en el distrito de Hrebinka, dentro de la región de Poltava. Su crianza transcurrió en ausencia de una figura paterna, bajo la tutela de su madre, una docente que logró sacar adelante a sus dos hijas imponiendo una filosofía estricta basada en el estudio, el esfuerzo y la autosuficiencia.

El desarrollo profesional de Rudenko hacia los escenarios requirió un esfuerzo extraordinario. Llegó a la ciudad de Kyiv con la ambición de forjar una carrera vocal, pero sin recursos materiales. Para asegurar su supervivencia durante su etapa de formación académica, se desempeñó como empleada de limpieza y como niñera. Durante años, mantuvo estas actividades en absoluta reserva.

Hoy en día, Yaroslava Rudenko ostenta múltiples reconocimientos oficiales e institucionales. Es Artista Honorada de Ucrania, solista de la Filarmónica Nacional, docente a nivel universitario y candidata al grado de doctora en Historia del Arte. Su servicio ha sido reconocido con la Orden de la Princesa Olga, la Medalla del Ministerio de Defensa y la distinción como "Persona del Año". Ha ejecutado más de trescientos conciertos en zonas de operaciones militares, con presentaciones que se llevaron a cabo incluso bajo el fuego directo de sistemas de lanzamiento de cohetes.

Al abordar el significado de la música de su país, Rudenko sostiene que la canción folclórica ucraniana representa el alma de su pueblo y de toda la nación. Para ella, escuchar a las mujeres mayores interpretar piezas autóctonas posee un efecto curativo, y cree que la música ancestral porta un código genético y una fuerza que fortalecen la idea de una "invencibilidad nacional".

Liudmyla Zelenianska, artista del Ensamble de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ILona Dluzhynska

Liudmyla Zelenianska: la elección de la canción como trinchera estratégica

Liudmyla Zelenianska se integró al Ensamble de las Fuerzas Armadas en el 2016, asumiendo el rol de solista y portando el rango militar de sargento. Ingresó a la institución respaldada por una carrera artística previa, caracterizada por su formación vocal y experiencia en los escenarios. La estructura del ensamble, que combina el rigor militar con la ejecución artística, representó para ella un espacio ideal donde el nacionalismo y el arte se integraban de manera funcional y orgánica.

Cuando en febrero de 2022 inició la invasión, Zelenianska experimentó la necesidad contribuir frente a la emergencia. Sentía un profundo deseo de servir de diversas formas ante el conflicto bélico. Debido a su perfil profesional, tomó la decisión táctica de contribuir con su mayor competencia técnica: la interpretación vocal.

Zelenianska eligió intervenir en el conflicto utilizando los escenarios y los micrófonos como herramientas de defensa, bajo la convicción de que la música sostiene la moral de las fuerzas combatientes.

La función protectora de la música en el frente de batalla

Yaroslava Rudenko lo articula con la certeza de quien ha analizado el fenómeno durante décadas de servicio: la canción ucraniana protege. Esta afirmación es una convicción forjada a través de sus presentaciones, ejecutadas tanto en infraestructuras de gala como en hangares militares desprovistos de calefacción y en las líneas de trincheras.

La institución a la que pertenecen Rudenko y Zelenianska acumula 86 años de historia operativa continua. Ha mantenido su funcionalidad a través de la Segunda Guerra Mundial, el periodo de la Guerra Fría, el colapso del sistema soviético, el conflicto iniciado en el Donbas y la invasión de 2022.

Su continuidad operativa representa un modelo de resiliencia estructural e institucional. Se trata de la labor de un colectivo que mantiene el cumplimiento de su misión y se presenta ininterrumpidamente, incluso bajo el sonido de las alertas antiaéreas.