Artemis III: preparación para el futuro; próxima misión para 2027

Luego del amerizaje de la nave Orión de la misión Artemis II, la NASA ya tiene un nuevo objetivo: Artemis III.

En ésta, la NASA lanzará tripulación a bordo de la misma nave, impulsada por el cohete SLS (Space Launch System), para probar las capacidades de encuentro y acoplamiento entre Orion y naves espaciales comerciales, necesarias para el alunizaje de astronautas.

La NASA anunciará detalles sobre el diseño y la tripulación de la misión Artemis III más cerca del lanzamiento previsto para 2027.

La misión Artemis III de la NASA en órbita terrestre baja pondrá a prueba las operaciones integradas entre la nave espacial Orión y uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, respectivamente.

Es decir, las pruebas se realizarán con ambas empresas.

De acuerdo con la página de internet de la NASA, el objetivo final del programa Artemis es establecer una presencia a largo plazo en la Luna como paso previo a la eventual exploración humana de Marte.

Esta nueva misión de demostración en órbita terrestre baja pondrá a prueba uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, respectivamente.

El Sistema de Aterrizaje Humano (HLS, por sus siglas en inglés) es el medio de transporte que llevará a los astronautas a la superficie lunar como parte del programa Artemis.

La tripulación de Artemis III despegará en la cápsula Orión a bordo del cohete SLS desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en el estado de Florida.

Sin embargo, hasta ahora no está clara la fecha exacta de esta operación. “Será pronto”, expresaron ayer los funcionarios de la NASA en una conferencia de prensa tras el amerizaje exitoso de los cuatro astronautas que protagonizaron Artemis II.