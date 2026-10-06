Arrestan a presunta espía de China en Los Ángeles; FBI celebra captura

Una mujer acusada de espiar para China al hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te y a su familia en Estados Unidos fue arrestada el domingo, informaron autoridades estadunidenses y taiwanesas.

Wanying Zhang, de 34 años, está acusada de actuar como agente no registrada de China y de espiar a un “familiar cercano de un funcionario del gobierno taiwanés” en Estados Unidos, dijo el fiscal adjunto del país norteamericano, Bill Essayli, en una publicación en X.

La mujer presuntamente vigiló al “hijo de Lai y a su familia —filmando su casa, sus vehículos y enviando información a sus superiores” de la República Popular China—, señaló el FBI en su cuenta de respuesta rápida en X.

Investigación apunta a vigilancia de la familia de Lai

La oficina de Lai confirmó que las acciones de Zhang habían tenido como objetivo a la familia del presidente y afirmó que se trataba de un caso de “represión transnacional”.

China sostiene que Taiwán forma parte de su territorio y ha amenazado con usar la fuerza para anexar la isla.

Zhang viajó a Seattle en 2025 y, actuando bajo las órdenes de funcionarios chinos, envió “fotos, videos e información sobre matrículas de vehículos a esos funcionarios”, dijo Essayli.

La mujer fue detenida por el FBI en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles “cuando intentaba viajar a China”, agregó.

El director del FBI, Kash Patel, celebró el arresto en una publicación en X y advirtió a los adversarios extranjeros que “Estados Unidos ya no es un lugar seguro para llevar a cabo sus operaciones de espionaje”.

Según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP, Zhang presuntamente voló a Seattle el 1 de septiembre de 2025, alquiló un Nissan negro y condujo hasta la casa del hijo de Lai.

De acuerdo con CBS News, Zhang supuestamente fue grabada por cámaras de seguridad de un vecino cuando filmaba a la familia.

Wanying Zhang deberá comparecer ante un tribunal

La acusación señala que Zhang actuó como agente no registrada de China y que vigiló a un familiar cercano de un funcionario del gobierno taiwanés en Estados Unidos.

Por su parte, la oficina del presidente taiwanés confirmó que la familia de Lai había sido el objetivo de las acciones atribuidas a Zhang y las describió como un caso de “represión transnacional”.

Con información de AFP y DPA.

*mcam