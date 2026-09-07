Anak Krakatau termina erupción de 25 horas, pero Indonesia mantiene alerta

El episodio de actividad continua del Anak Krakatau terminó, pero el volcán todavía no está fuera de vigilancia. Las autoridades de Indonesia mantienen el Nivel III de alerta debido a los elevados niveles de sismicidad registrados en las últimas horas y a la posibilidad de que se produzcan nuevas erupciones.

La Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales informó que, después de concluir el episodio eruptivo prolongado, el comportamiento del volcán cambió y volvió a presentar erupciones estrombolianas, consideradas características de este cono volcánico.

La directora de la Agencia Geológica, Lana Saria, explicó que este cambio de comportamiento es interpretado provisionalmente como el final de la fase de erupción continua. Sin embargo, aclaró que la actividad del Anak Krakatau permanece bajo vigilancia.

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El volcán sigue mostrando señales de actividad

El monitoreo realizado entre el domingo y el lunes registró tres sismos de erupción, nueve sismos de expulsión, 93 sismos de baja frecuencia y 98 sismos híbridos o multifásicos.

También fueron detectados cuatro episodios de temblor continuo y un sismo volcánico superficial.

Para las autoridades, estos registros son una señal de que el sistema volcánico continúa activo, por lo que no se ha considerado apropiado reducir el nivel de alerta.

La Agencia Geológica advirtió que la posibilidad de que ocurra una nueva erupción durante los próximos días sigue siendo alta, por lo que el comportamiento del volcán continuará siendo evaluado mediante los sistemas de monitoreo.

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¿Qué riesgos persisten?

Aunque la fase de erupción continua terminó, las autoridades mantienen la advertencia sobre algunos de los peligros asociados con la actividad del Anak Krakatau.

Entre ellos se encuentran la expulsión de rocas calientes, fuertes lluvias de ceniza y posibles flujos de lava en caso de que las erupciones continúen.

La recomendación para las personas que se encuentren expuestas a ceniza volcánica es reducir las actividades al aire libre. Cuando sea necesario permanecer fuera de casa, las autoridades aconsejan utilizar mascarilla para disminuir el riesgo de problemas respiratorios.

El llamado también busca evitar una exposición innecesaria mientras continúa el seguimiento de la actividad volcánica.

Indonesia pide no difundir rumores sobre un tsunami

Ante la atención generada por la actividad del Anak Krakatau, la Agencia Geológica pidió a la población mantener la calma y no creer en información falsa relacionada con un posible tsunami.

Lana Saria señaló que los habitantes de las zonas costeras de Bantén y Lampung pueden continuar con sus actividades normales, siempre que atiendan las indicaciones emitidas por las autoridades regionales de gestión de desastres.

Volcán Anak Krakatau hizo erupción REUTERS

La recomendación se mantiene mientras los especialistas continúan observando la evolución del volcán y sus parámetros sísmicos.

Por ahora, el mensaje oficial no es que la actividad haya terminado por completo, sino que el episodio eruptivo continuo llegó a su fin y el Anak Krakatau regresó a un patrón de erupciones más características, aunque todavía bajo Nivel III de alerta.