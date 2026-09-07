Infraestructura del engaño y la guerra invisible

Las empresas tecnológicas nos venden la idea, casi con un fervor mesiánico, de que la era digital, la IA y la democratización de los desarrollos nos harían más libres, más informados y más sabios. Los evangelistas de Silicon Valley y los voceros de las grandes corporaciones tecnológicas, muchos de ellos disfrazados de periodistas, creadores de contenido o “influencers”, predicaron que la hiperconectividad disolvería las fronteras de la ignorancia, permitiendo que la verdad fluyera de manera transparente y soberana. Qué ingenuidad. O, mejor dicho, qué descarado ejercicio de ingeniería social.

Lo que hoy tenemos frente a nosotros no es el oasis de la información perfecta, sino un complejo y aterrador teatro de operaciones de influencia y desinformación masiva, orquestado con precisión quirúrgica a escala global. Recordarán que hace unas semanas les hablaba de las granjas de chatbots y de cómo la IA impulsa la desinformación. Si algo nos dejan en claro los más recientes análisis e investigaciones sobre ciberseguridad, IA y dinámicas geopolíticas, es que la guerra contemporánea ya no requiere de tropas en el terreno, tanques en la frontera ni proyectiles convencionales. La trinchera más codiciada de nuestro tiempo es la pantalla que sostienes en la mano. Hoy, el verdadero campo de batalla se libra por tu atención, en tu indignación programada y en tus sesgos de confirmación. Hemos transitado del ciberespacio como un territorio de exploración libertaria hacia lo que he denominado en múltiples ocasiones como un tecnofeudalismo algorítmico. En este sistema, un puñado de plataformas privadas y señores del software controlan los feudos digitales donde la verdad es un activo secundario frente a la monetización del enojo y la polarización.

Analicemos la anatomía de esta infraestructura del engaño. La desinformación moderna ya no se limita a la clásica “nota falsa” redactada por un actor solitario en un foro clandestino. Eso era el juego de niños de la década pasada. Lo que enfrentamos actualmente son Operaciones de Influencia (Influence Operations o IO) impulsadas por IA generativa y respaldadas por presupuestos millonarios de actores estatales y no estatales. Hablamos de granjas de bots impulsadas por redes neuronales capaces de emular patrones de comportamiento humano indetectables para los filtros tradicionales de las redes sociales. Hablamos del uso sistemático de deepfakes en audio y video que clonan identidades con una fidelidad alarmante, alterando la percepción pública en momentos críticos: desde procesos electorales y decisiones de mercados financieros hasta crisis sanitarias o conflictos armados.

El peligro más agudo de esta saturación de mentiras sintéticas no es sólo que la gente termine creyendo una falacia bien empaquetada. El verdadero daño estructural es la erupción del cinismo epistémico generalizado: esa etapa crítica donde la sociedad, agobiada por el ruido insoportable de la manipulación, simplemente decide dejar de creer en todo. Cuando la verdad científica, los hechos verificables y la evidencia documental son reducidos a “una postura más” dentro del flujo infinito del algoritmo, la democracia se vacía de contenido.

Nos encontramos ante el triunfo de la economía del humo digital. Mientras las grandes tecnológicas presumen capitalizaciones bursátiles astronómicas argumentando que la IA resolverá los grandes males de la humanidad y que estamos en la nueva era de la AGI, en los hechos están financiando y desplegando modelos opacos que sirven como motores de radicalización. La tokenización de la mentira es rentable. Indignar al usuario genera clics; polarizar a la comunidad incrementa el engagement; sembrar el caos digital mantiene los ojos pegados a la pantalla. Ante este escenario, la ciberseguridad debe dejar de verse como una disciplina eminentemente técnica, aburrida o confinada a los departamentos de sistemas de las empresas. La ciberseguridad es, en el siglo XXI, una cuestión de soberanía nacional y de supervivencia ciudadana.

No podemos seguir abordando la guerra de la información con el marco conceptual del siglo XX. Exigir alfabetización digital a la población es indispensable, pero es absolutamente insuficiente si no se imponen regulaciones severas, auditorías operativas y responsabilidad penal y financiera a las plataformas que hospedan y distribuyen estas campañas de desinformación. Las grandes multinacionales no pueden seguir lavándose las manos escudándose en la neutralidad del algoritmo, mientras recogen los beneficios económicos de la discordia social.

Es hora de entender que cada vez que das un clic apresurado, cada vez que compartes un contenido incendiario sin verificar su origen y, cada vez que cedes tu soberanía de juicio al algoritmo de recomendación en turno, estás entregando voluntariamente el territorio de tu mente. La resistencia en la era de la simulación exige pausa, escepticismo metodológico, verificación rigurosa y, sobre todo, la firme determinación de no ser un peón más en la guerra silenciosa de los datos.